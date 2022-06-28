https://ria.ru/20220628/aborty-1798881575.html

Суд в Техасе временно заблокировал запрет на аборты в штате

Суд в Техасе временно заблокировал запрет на аборты в штате - РИА Новости, 28.06.2022

Суд в Техасе временно заблокировал запрет на аборты в штате

Суд в Техасе заблокировал запрет на проведение абортов в ответ на поданный в понедельник иск правозащитной организации, в ряде клиник штата возобновится... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:28

2022-06-28T23:28

2022-06-28T23:28

в мире

техас

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Суд в Техасе заблокировал запрет на проведение абортов в ответ на поданный в понедельник иск правозащитной организации, в ряде клиник штата возобновится проведение абортов на сроке беременности до шести недель, сообщила правозащитная организация ACLU.Как поясняет телеканал NBC News, после пересмотра в пятницу решения по делу "Роу против Уэйда", которое отменило конституционные гарантии права на аборты, любое прерывание беременности в Техасе было приостановлено.В соответствии с постановлением суда штата во вторник, временное ограничение на запреты абортов будет действительно до слушания 12 июля.Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.

https://ria.ru/20220627/advokat-1798290300.html

техас

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, техас