Суд в Техасе временно заблокировал запрет на аборты в штате
Суд в Техасе заблокировал запрет на аборты после иска правозащитной организации
© AP Photo / Brandon WadeПолиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
© AP Photo / Brandon Wade
Полиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Суд в Техасе заблокировал запрет на проведение абортов в ответ на поданный в понедельник иск правозащитной организации, в ряде клиник штата возобновится проведение абортов на сроке беременности до шести недель, сообщила правозащитная организация ACLU.
"Суд штата заблокировал запрет Техаса (существовавший до первого решения по делу "Роу против Уэйда") в ответ на поданный вчера иск. Аборты на сроке до шести недель беременности возобновятся в ряде клиник", - говорится в сообщении в Twitter правозащитников.
Как поясняет телеканал NBC News, после пересмотра в пятницу решения по делу "Роу против Уэйда", которое отменило конституционные гарантии права на аборты, любое прерывание беременности в Техасе было приостановлено.
В соответствии с постановлением суда штата во вторник, временное ограничение на запреты абортов будет действительно до слушания 12 июля.
Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.