https://ria.ru/20220627/zoloto-1798503256.html

Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg

Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2022

Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg

План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из России — символическая мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:09

2022-06-27T17:09

2022-06-27T18:07

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

g7

россия

китай

сша

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из России — символическая мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет Bloomberg "Влияние запрета на импорт российского золота со стороны государств G7, вероятно, будет ограниченным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что значительного повышения цен на этот ресурс не стоит ожидать, поскольку такой шаг будет всего лишь подтверждением политики, которой Запад и так неофициально следовал, и вряд ли он как-то значимо изменит ситуацию на рынке.Кроме того, Россия переориентируется на другие рынки, такие как Китай и Индия, и сможет удовлетворить их спрос, резюмировалось в материале.Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220627/zoloto-1798359946.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798240871.html

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китай

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, g7, россия, китай, сша