17:09 27.06.2022 (обновлено: 18:07 27.06.2022)
Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg
Bloomberg пишет, что введение санкций на импорт золота из России не изменит рынок
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из России — символическая мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет Bloomberg
"Влияние запрета на импорт российского золота со стороны государств G7, вероятно, будет ограниченным", — говорится в публикации.
"Влияние запрета на импорт российского золота со стороны государств G7, вероятно, будет ограниченным", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что значительного повышения цен на этот ресурс не стоит ожидать, поскольку такой шаг будет всего лишь подтверждением политики, которой Запад и так неофициально следовал, и вряд ли он как-то значимо изменит ситуацию на рынке.
Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.