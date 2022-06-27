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Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2022
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Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg
Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2022
Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg
План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из России — символическая мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:09
2022-06-27T18:07
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
g7
россия
китай
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из России — символическая мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет Bloomberg "Влияние запрета на импорт российского золота со стороны государств G7, вероятно, будет ограниченным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что значительного повышения цен на этот ресурс не стоит ожидать, поскольку такой шаг будет всего лишь подтверждением политики, которой Запад и так неофициально следовал, и вряд ли он как-то значимо изменит ситуацию на рынке.Кроме того, Россия переориентируется на другие рынки, такие как Китай и Индия, и сможет удовлетворить их спрос, резюмировалось в материале.Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, g7, россия, китай, сша
17:09 27.06.2022 (обновлено: 18:07 27.06.2022)
 
Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg

Bloomberg пишет, что введение санкций на импорт золота из России не изменит рынок

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из России — символическая мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет Bloomberg

"Влияние запрета на импорт российского золота со стороны государств G7, вероятно, будет ограниченным", — говорится в публикации.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 11:38
В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России
В статье отмечается, что значительного повышения цен на этот ресурс не стоит ожидать, поскольку такой шаг будет всего лишь подтверждением политики, которой Запад и так неофициально следовал, и вряд ли он как-то значимо изменит ситуацию на рынке.
Кроме того, Россия переориентируется на другие рынки, такие как Китай и Индия, и сможет удовлетворить их спрос, резюмировалось в материале.
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 21:24
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России
Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы.

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продовольствие.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 16:43
Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов
 
ЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииG7РоссияКитайСША
 
 
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