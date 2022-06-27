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В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России - РИА Новости, 27.06.2022
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В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России
В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России - РИА Новости, 27.06.2022
В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:41
2022-06-27T13:01
в мире
золото
экономика
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие - с более законными экономическими режимами.Ранее, в воскресенье, британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Франция также поддерживает запрет на импорт золота из России, обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, добавляет агентство Рейтер."Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к плану Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведенного в России и сможет ли Россия переориентировать поставки в другие регионы.
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в мире, золото, экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
12:41 27.06.2022 (обновлено: 13:01 27.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России

Песков допустил переориентировку поставок золота в другие регионы при блокировки Западом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие - с более законными экономическими режимами.
Ранее, в воскресенье, британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Франция также поддерживает запрет на импорт золота из России, обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, добавляет агентство Рейтер.
"Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к плану Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведенного в России и сможет ли Россия переориентировать поставки в другие регионы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
12:05
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота
 
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