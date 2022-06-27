https://ria.ru/20220627/zoloto-1798391970.html

В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России

В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России - РИА Новости, 27.06.2022

В Кремле прокомментировали угрозу блокирования Западом золота из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:41

2022-06-27T12:41

2022-06-27T13:01

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золото

экономика

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие - с более законными экономическими режимами.Ранее, в воскресенье, британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Франция также поддерживает запрет на импорт золота из России, обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, добавляет агентство Рейтер."Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к плану Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведенного в России и сможет ли Россия переориентировать поставки в другие регионы.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798373623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, золото, экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии