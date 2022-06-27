Рейтинг@Mail.ru
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/zoloto-1798353890.html
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц - РИА Новости, 27.06.2022
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:26
2022-06-27T11:36
россия
золото
евросоюз
g7
германия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126433_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_8b84e1fe4f15511a7a61e9f4a0ef5bda.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", - ответил канцлер на вопрос о присоединении Германии к эмбарго на золото из России.
https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126433_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_b60320b2a24929da9414dcd14351f393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, золото, евросоюз, g7, германия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, олаф шольц
11:26 27.06.2022 (обновлено: 11:36 27.06.2022)
 
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц

Канцлер Германии Шольц: эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах Евросоюза

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы
Маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
"Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", - ответил канцлер на вопрос о присоединении Германии к эмбарго на золото из России.
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 21:24
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России
 
РоссияЗолотоЕвросоюзG7ГерманияВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала