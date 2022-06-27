https://ria.ru/20220627/zoloto-1798353890.html
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц - РИА Новости, 27.06.2022
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:26
2022-06-27T11:26
2022-06-27T11:36
россия
золото
евросоюз
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германия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", - ответил канцлер на вопрос о присоединении Германии к эмбарго на золото из России.
https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, золото, евросоюз, g7, германия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, олаф шольц
11:26 27.06.2022 (обновлено: 11:36 27.06.2022)
Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц: эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах Евросоюза