https://ria.ru/20220627/zoloto-1798353890.html

Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц

Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц - РИА Новости, 27.06.2022

Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, заявил Шольц

Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:26

2022-06-27T11:26

2022-06-27T11:36

россия

золото

евросоюз

g7

германия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Эмбарго на золото из России должно обсуждаться в кругах ЕС, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос, об этом в понедельник заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", - ответил канцлер на вопрос о присоединении Германии к эмбарго на золото из России.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

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Владимир Лаврентьев

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