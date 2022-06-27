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Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске - РИА Новости, 27.06.2022
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Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске
Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске - РИА Новости, 27.06.2022
Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске
Мирные жители, вывезенные Народной милицией ЛНР из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", проходят фильтрацию в пункте временного размещения в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:30
2022-06-27T10:31
в мире
луганская народная республика
северодонецк
старобельск
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Мирные жители, вывезенные Народной милицией ЛНР из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", проходят фильтрацию в пункте временного размещения в Старобельске, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу и воскресенье с территории комбината было вывезено около 1300 человек.Часть размещена в безопасных районах Северодонецка, они ждут возможности выехать из города. Около 30% из них вернулись в свои дома в Северодонецке, собираются оставаться в городе и принимать участие в его восстановлении.Остальные небольшими группами по 40-50 человек вывозятся автобусами МЧС ЛНР в палаточный пункт временного размещения в Старобельске. Здесь они проходят процедуру фильтрации - сотрудники спецслужб республики проверяют их возможную причастность к украинским военным. Особое внимание уделяют мужчинам призывного возраста - в частности, с татуировками.Прошедшие фильтрацию получают специальную справку, после чего их отправляют в общежития для беженцев в других городах ЛНР или вывозят на границу с Россией. За некоторыми приезжают родственники.Мужчина средних лет Николай приехал за родней из Калуги. "Два месяца от них не было никаких вестей, мы очень волновались. Как только пошли новости, что люди выходят с "Азота", я поехал сразу сюда. Ещё не было никакой информации, целы ли они. Я счастлив, что встретил их живыми и здоровыми", - рассказал он.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html
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северодонецк
старобельск
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, старобельск
10:30 27.06.2022 (обновлено: 10:31 27.06.2022)
 
Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске

Мирных жителей, вывезенных из убежищ комбината "Азот", проверяют на причастность к ВСУ

© РИА Новости / Максим ЗахаровЭвакуация гражданских лиц с территории завода "Азот" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с территории завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Мирные жители, вывезенные Народной милицией ЛНР из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", проходят фильтрацию в пункте временного размещения в Старобельске, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу и воскресенье с территории комбината было вывезено около 1300 человек.
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Часть размещена в безопасных районах Северодонецка, они ждут возможности выехать из города. Около 30% из них вернулись в свои дома в Северодонецке, собираются оставаться в городе и принимать участие в его восстановлении.
Остальные небольшими группами по 40-50 человек вывозятся автобусами МЧС ЛНР в палаточный пункт временного размещения в Старобельске. Здесь они проходят процедуру фильтрации - сотрудники спецслужб республики проверяют их возможную причастность к украинским военным. Особое внимание уделяют мужчинам призывного возраста - в частности, с татуировками.
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Прошедшие фильтрацию получают специальную справку, после чего их отправляют в общежития для беженцев в других городах ЛНР или вывозят на границу с Россией. За некоторыми приезжают родственники.
Мужчина средних лет Николай приехал за родней из Калуги. "Два месяца от них не было никаких вестей, мы очень волновались. Как только пошли новости, что люди выходят с "Азота", я поехал сразу сюда. Ещё не было никакой информации, целы ли они. Я счастлив, что встретил их живыми и здоровыми", - рассказал он.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкСтаробельск
 
 
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