https://ria.ru/20220627/zhiteli-1798327916.html

Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске

Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске - РИА Новости, 27.06.2022

Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске

Мирные жители, вывезенные Народной милицией ЛНР из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", проходят фильтрацию в пункте временного размещения в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:30

2022-06-27T10:30

2022-06-27T10:31

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луганская народная республика

северодонецк

старобельск

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Мирные жители, вывезенные Народной милицией ЛНР из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", проходят фильтрацию в пункте временного размещения в Старобельске, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу и воскресенье с территории комбината было вывезено около 1300 человек.Часть размещена в безопасных районах Северодонецка, они ждут возможности выехать из города. Около 30% из них вернулись в свои дома в Северодонецке, собираются оставаться в городе и принимать участие в его восстановлении.Остальные небольшими группами по 40-50 человек вывозятся автобусами МЧС ЛНР в палаточный пункт временного размещения в Старобельске. Здесь они проходят процедуру фильтрации - сотрудники спецслужб республики проверяют их возможную причастность к украинским военным. Особое внимание уделяют мужчинам призывного возраста - в частности, с татуировками.Прошедшие фильтрацию получают специальную справку, после чего их отправляют в общежития для беженцев в других городах ЛНР или вывозят на границу с Россией. За некоторыми приезжают родственники.Мужчина средних лет Николай приехал за родней из Калуги. "Два месяца от них не было никаких вестей, мы очень волновались. Как только пошли новости, что люди выходят с "Азота", я поехал сразу сюда. Ещё не было никакой информации, целы ли они. Я счастлив, что встретил их живыми и здоровыми", - рассказал он.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html

https://ria.ru/20220627/pomosch-1798310268.html

луганская народная республика

северодонецк

старобельск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, старобельск