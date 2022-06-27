10:30 27.06.2022 (обновлено: 10:31 27.06.2022)
Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске
Мирных жителей, вывезенных из убежищ комбината "Азот", проверяют на причастность к ВСУ
Эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Мирные жители, вывезенные Народной милицией ЛНР из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", проходят фильтрацию в пункте временного размещения в Старобельске, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу и воскресенье с территории комбината было вывезено около 1300 человек.
Часть размещена в безопасных районах Северодонецка, они ждут возможности выехать из города. Около 30% из них вернулись в свои дома в Северодонецке, собираются оставаться в городе и принимать участие в его восстановлении.
Остальные небольшими группами по 40-50 человек вывозятся автобусами МЧС ЛНР в палаточный пункт временного размещения в Старобельске. Здесь они проходят процедуру фильтрации - сотрудники спецслужб республики проверяют их возможную причастность к украинским военным. Особое внимание уделяют мужчинам призывного возраста - в частности, с татуировками.
Прошедшие фильтрацию получают специальную справку, после чего их отправляют в общежития для беженцев в других городах ЛНР или вывозят на границу с Россией. За некоторыми приезжают родственники.
Мужчина средних лет Николай приехал за родней из Калуги. "Два месяца от них не было никаких вестей, мы очень волновались. Как только пошли новости, что люди выходят с "Азота", я поехал сразу сюда. Ещё не было никакой информации, целы ли они. Я счастлив, что встретил их живыми и здоровыми", - рассказал он.