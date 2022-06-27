https://ria.ru/20220627/zhara-1798352644.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 27.06.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:22
2022-06-27T11:22
2022-06-27T11:31
общество
татьяна позднякова
москва
россия
погода
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодняшний день будет самым жарким, потому что сегодня будет плюс 31 - плюс 33 градуса, что близко к рекордным для Москвы значениям. В прошлом году в этот день было плюс 33,6 градуса. В ночь на вторник нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, он будет выражен только в облаках, за счет этого ночь еще будет теплой - плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 15 - плюс 20. Завтра дневная температура в городе плюс 26 - плюс 28, ветер северный, 5-10 метров в секунду. Для города температура выше 25 градусов является жаркой", - рассказала Позднякова.Она отметила, что в среду и четверг при переменной облачности осадков не ожидается, ночи станут прохладнее - минимальная температура около 15 градусов. Дневная температура - плюс 24 - плюс 26."В конце рабочей недели у нас восстановится влияние самой теплой части антициклона. Вновь при переменной облачности осадков не ожидается и ночи станут теплыми, в Москве около плюс 18 - плюс 20 градусов. Дневная температура тоже будет возрастать и будет порядка плюс 27 - плюс 29 в городе", - сообщила Позднякова.Синоптик уточнила, что таким образом короткая передышка от изнуряющей жары будет только в ночное время.
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общество, татьяна позднякова, москва, россия, погода
11:22 27.06.2022 (обновлено: 11:31 27.06.2022)
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик Позднякова: погода в Москве на этой неделе ожидается жаркой и без осадков
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодняшний день будет самым жарким, потому что сегодня будет плюс 31 - плюс 33 градуса, что близко к рекордным для Москвы
значениям. В прошлом году в этот день было плюс 33,6 градуса. В ночь на вторник нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, он будет выражен только в облаках, за счет этого ночь еще будет теплой - плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 15 - плюс 20. Завтра дневная температура в городе плюс 26 - плюс 28, ветер северный, 5-10 метров в секунду. Для города температура выше 25 градусов является жаркой", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в среду и четверг при переменной облачности осадков не ожидается, ночи станут прохладнее - минимальная температура около 15 градусов. Дневная температура - плюс 24 - плюс 26.
"В конце рабочей недели у нас восстановится влияние самой теплой части антициклона. Вновь при переменной облачности осадков не ожидается и ночи станут теплыми, в Москве около плюс 18 - плюс 20 градусов. Дневная температура тоже будет возрастать и будет порядка плюс 27 - плюс 29 в городе", - сообщила Позднякова.
Синоптик уточнила, что таким образом короткая передышка от изнуряющей жары будет только в ночное время.