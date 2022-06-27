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Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 27.06.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:22

2022-06-27T11:22

2022-06-27T11:31

общество

татьяна позднякова

москва

россия

погода

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодняшний день будет самым жарким, потому что сегодня будет плюс 31 - плюс 33 градуса, что близко к рекордным для Москвы значениям. В прошлом году в этот день было плюс 33,6 градуса. В ночь на вторник нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, он будет выражен только в облаках, за счет этого ночь еще будет теплой - плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 15 - плюс 20. Завтра дневная температура в городе плюс 26 - плюс 28, ветер северный, 5-10 метров в секунду. Для города температура выше 25 градусов является жаркой", - рассказала Позднякова.Она отметила, что в среду и четверг при переменной облачности осадков не ожидается, ночи станут прохладнее - минимальная температура около 15 градусов. Дневная температура - плюс 24 - плюс 26."В конце рабочей недели у нас восстановится влияние самой теплой части антициклона. Вновь при переменной облачности осадков не ожидается и ночи станут теплыми, в Москве около плюс 18 - плюс 20 градусов. Дневная температура тоже будет возрастать и будет порядка плюс 27 - плюс 29 в городе", - сообщила Позднякова.Синоптик уточнила, что таким образом короткая передышка от изнуряющей жары будет только в ночное время.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, татьяна позднякова, москва, россия, погода