https://ria.ru/20220627/zerno-1798479867.html

В Турции заявили об осторожном оптимизме по зерновому вопросу

В Турции заявили об осторожном оптимизме по зерновому вопросу - РИА Новости, 27.06.2022

В Турции заявили об осторожном оптимизме по зерновому вопросу

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об "осторожном оптимизме" по зерновому вопросу, по его словам, Анкара надеется РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:11

2022-06-27T16:11

2022-06-27T16:15

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хулуси акар

мевлют чавушоглу

владимир путин

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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об "осторожном оптимизме" по зерновому вопросу, по его словам, Анкара надеется на скорый ощутимый прогресс.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что вскоре можно будет добиться ощутимого прогресса в этом отношении", - сказал Алтун в интервью итальянской газеты Il Messaggero.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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в мире, экономика, россия, украина, турция, хулуси акар, мевлют чавушоглу, владимир путин, оон