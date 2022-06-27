https://ria.ru/20220627/zerno-1798381890.html

В Турции заявили о создании операционного центра по вопросу зерна

В Турции заявили о создании операционного центра по вопросу зерна - РИА Новости, 27.06.2022

В Турции заявили о создании операционного центра по вопросу зерна

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле по... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:19

2022-06-27T12:19

2022-06-27T12:31

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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", - сказал Алтун в интервью итальянской газеты Il Messaggero.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом Киев сам создал множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220624/proverka-1797996354.html

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в мире, турция, украина, хулуси акар, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия, оон