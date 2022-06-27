16:06 27.06.2022 (обновлено: 16:46 27.06.2022)
В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях
JP: требования Зеленского о поддержке Киева стали пощечиной для Израиля
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны, вдобавок его последняя речь перед студентами содержит ошибки, пишет израильская газета Jerusalem Post.
"Зеленский говорил о том, как он разочарован Израилем. Он сказал, что у него и Израиля есть общее прошлое. Он напомнил аудитории, что главные израильские переселенцы-герои родом с Украины: Ицхак Бен-Цви, Голда Меир и Шолом-Алейхем. Однако последний на самом деле жил в США и писал на идише, а не на иврите", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, обвинения Зеленского можно сравнить с пощечинами Израилю, страна должна действовать прежде всего в собственных интересах, несмотря на "проповеди начинающего украинского политика".
На прошлой неделе Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает необходимой помощи от Израиля в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций.
Западные страны ввели новые масштабные ограничения против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.