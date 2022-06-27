https://ria.ru/20220627/zelenskiy-1798478606.html

В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях

В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях - РИА Новости, 27.06.2022

В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях

Попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны, вдобавок его... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:06

2022-06-27T16:06

2022-06-27T16:46

в мире

голда меир

шолом-алейхем

израиль

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны, вдобавок его последняя речь перед студентами содержит ошибки, пишет израильская газета Jerusalem Post."Зеленский говорил о том, как он разочарован Израилем. Он сказал, что у него и Израиля есть общее прошлое. Он напомнил аудитории, что главные израильские переселенцы-герои родом с Украины: Ицхак Бен-Цви, Голда Меир и Шолом-Алейхем. Однако последний на самом деле жил в США и писал на идише, а не на иврите", — говорится в материале.По мнению автора статьи, обвинения Зеленского можно сравнить с пощечинами Израилю, страна должна действовать прежде всего в собственных интересах, несмотря на "проповеди начинающего украинского политика".На прошлой неделе Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает необходимой помощи от Израиля в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций.Западные страны ввели новые масштабные ограничения против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220627/peregovory-1798437501.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

израиль

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, голда меир, шолом-алейхем, израиль, украина, владимир зеленский