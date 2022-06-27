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В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях - РИА Новости, 27.06.2022
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В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях
В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях - РИА Новости, 27.06.2022
В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях
Попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны, вдобавок его... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:06
2022-06-27T16:46
в мире
голда меир
шолом-алейхем
израиль
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны, вдобавок его последняя речь перед студентами содержит ошибки, пишет израильская газета Jerusalem Post."Зеленский говорил о том, как он разочарован Израилем. Он сказал, что у него и Израиля есть общее прошлое. Он напомнил аудитории, что главные израильские переселенцы-герои родом с Украины: Ицхак Бен-Цви, Голда Меир и Шолом-Алейхем. Однако последний на самом деле жил в США и писал на идише, а не на иврите", — говорится в материале.По мнению автора статьи, обвинения Зеленского можно сравнить с пощечинами Израилю, страна должна действовать прежде всего в собственных интересах, несмотря на "проповеди начинающего украинского политика".На прошлой неделе Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает необходимой помощи от Израиля в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций.Западные страны ввели новые масштабные ограничения против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220627/peregovory-1798437501.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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в мире, голда меир, шолом-алейхем, израиль, украина, владимир зеленский
16:06 27.06.2022 (обновлено: 16:46 27.06.2022)
 
В Израиле поймали Зеленского на лжи о евреях

JP: требования Зеленского о поддержке Киева стали пощечиной для Израиля

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны, вдобавок его последняя речь перед студентами содержит ошибки, пишет израильская газета Jerusalem Post.
"Зеленский говорил о том, как он разочарован Израилем. Он сказал, что у него и Израиля есть общее прошлое. Он напомнил аудитории, что главные израильские переселенцы-герои родом с Украины: Ицхак Бен-Цви, Голда Меир и Шолом-Алейхем. Однако последний на самом деле жил в США и писал на идише, а не на иврите", — говорится в материале.
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По мнению автора статьи, обвинения Зеленского можно сравнить с пощечинами Израилю, страна должна действовать прежде всего в собственных интересах, несмотря на "проповеди начинающего украинского политика".
На прошлой неделе Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает необходимой помощи от Израиля в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций.
Западные страны ввели новые масштабные ограничения против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреГолда МеирШолом-АлейхемИзраильУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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