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США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний - РИА Новости, 27.06.2022
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний
США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:10
2022-06-27T13:15
специальная военная операция на украине
технологии
министерство торговли сша
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом.Как отмечается, соответствующие меры против компаний по всему миру, уличенных в помощи России, предпримет американский Минторг."Министерство торговли США добавит несколько компаний по всему миру в список, который запретит им приобретать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники", - говорится в заявлении.
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технологии, министерство торговли сша, россия
13:10 27.06.2022 (обновлено: 13:15 27.06.2022)
 
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний

Минторг США закроет доступ к американским технологиям для поддерживающих Россию компаний

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом.
Как отмечается, соответствующие меры против компаний по всему миру, уличенных в помощи России, предпримет американский Минторг.
"Министерство торговли США добавит несколько компаний по всему миру в список, который запретит им приобретать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники", - говорится в заявлении.
Электронное оборудование - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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В Малайзии готовы рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииМинистерство торговли СШАРоссия
 
 
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