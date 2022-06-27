https://ria.ru/20220627/zapret-1798404598.html

США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний

США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний - РИА Новости, 27.06.2022

США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний

США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:10

2022-06-27T13:10

2022-06-27T13:15

специальная военная операция на украине

технологии

министерство торговли сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом.Как отмечается, соответствующие меры против компаний по всему миру, уличенных в помощи России, предпримет американский Минторг."Министерство торговли США добавит несколько компаний по всему миру в список, который запретит им приобретать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220423/malayziya-1785040247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство торговли сша, россия