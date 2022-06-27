https://ria.ru/20220627/zapret-1798404598.html
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний - РИА Новости, 27.06.2022
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний
США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:10
2022-06-27T13:10
2022-06-27T13:15
специальная военная операция на украине
технологии
министерство торговли сша
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам, заявил Белый дом.Как отмечается, соответствующие меры против компаний по всему миру, уличенных в помощи России, предпримет американский Минторг."Министерство торговли США добавит несколько компаний по всему миру в список, который запретит им приобретать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220423/malayziya-1785040247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство торговли сша, россия
13:10 27.06.2022 (обновлено: 13:15 27.06.2022)
США закроют доступ к технологиям для поддерживающих Россию компаний
Минторг США закроет доступ к американским технологиям для поддерживающих Россию компаний