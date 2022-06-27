09:57 27.06.2022 (обновлено: 13:39 27.06.2022)
В Германии рассказали о новом блоке против Запада
Die Welt: антизападный блок во главе с Россией и Китаем усиливает свои позиции
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Антизападная коалиция во главе с Россией и Китаем становится все более могущественной, пишет немецкое издание Die Welt.
Как отметил автор статьи Стефан Ост, антизападный блок в лице БРИКС расширяет свое политическое и экономическое влияние.
По мнению обозревателя, экономические связи БРИКС будут только укрепляться.
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"Россия стала основным поставщиком удобрений для Бразилии, которая, в свою очередь, является вторым экспортером мяса в мире. На российских дорогах растет число китайских автомобилей, а индийские сети супермаркетов откроют в этой стране свои филиалы", — подчеркнули в издании.
При этом, как подытожил автор, эти государства также объединяет неприятие идеи превосходства и западных ценностей.
На прошлой неделе завершился 14-й саммит БРИКС под председательством КНР. В саммите приняли участие главы стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствовал глава КНР Си Цзиньпин.
В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность организации, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития.