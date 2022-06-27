https://ria.ru/20220627/zapad-1798318565.html

В Германии рассказали о новом блоке против Запада

В Германии рассказали о новом блоке против Запада - РИА Новости, 27.06.2022

В Германии рассказали о новом блоке против Запада

Антизападная коалиция во главе с Россией и Китаем становится все более могущественной, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:57

2022-06-27T09:57

2022-06-27T13:39

в мире

германия

украина

сша

брикс

g7

китай

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Антизападная коалиция во главе с Россией и Китаем становится все более могущественной, пишет немецкое издание Die Welt."В Германии многие считают, что большинство стран поддерживают Украину, но все они далеки от истины", — говорится в публикации.Как отметил автор статьи Стефан Ост, антизападный блок в лице БРИКС расширяет свое политическое и экономическое влияние."В то время как ориентированная на Запад G7 представляет население в 771 миллион человек, более трех миллиардов проживает в семи странах, противостоящих США и Европе", — отмечается в статье.По мнению обозревателя, экономические связи БРИКС будут только укрепляться."Россия стала основным поставщиком удобрений для Бразилии, которая, в свою очередь, является вторым экспортером мяса в мире. На российских дорогах растет число китайских автомобилей, а индийские сети супермаркетов откроют в этой стране свои филиалы", — подчеркнули в издании.При этом, как подытожил автор, эти государства также объединяет неприятие идеи превосходства и западных ценностей.На прошлой неделе завершился 14-й саммит БРИКС под председательством КНР. В саммите приняли участие главы стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствовал глава КНР Си Цзиньпин.В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность организации, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития.

https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

https://ria.ru/20220627/krakh-1798286881.html

германия

украина

сша

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, германия, украина, сша, брикс, g7, китай, владимир путин