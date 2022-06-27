https://ria.ru/20220627/zakon-1798343382.html

Пропаганда нацизма будет наказываться сроком до четырех лет лишения свободы

Пропаганда нацизма будет наказываться сроком до четырех лет лишения свободы - РИА Новости, 27.06.2022

Пропаганда нацизма будет наказываться сроком до четырех лет лишения свободы

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики будет наказываться сроком до 4 лет лишения свободы, говорится в поправке в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:04

2022-06-27T11:04

2022-06-27T12:23

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики будет наказываться сроком до 4 лет лишения свободы, говорится в поправке в законопроект о госизмене, который рассмотрел и поддержал комитет по госстроительству и законодательству.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться государственной изменой. Комитет ГД по законодательству и госстроительсту рекомендовал его к принятию во втором чтении."Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) наказываются штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей… либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок", − говорится в тексте поправки.Также там отмечается, что изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), наказываются штрафом в размере от шестисот тысяч рублей до лишением свободы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20220627/gosizmena-1798355196.html

https://ria.ru/20220627/obschestvo-1798369547.html

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общество, россия, госдума рф