https://ria.ru/20220627/zakharova-1798554616.html

В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией

В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2022

В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:53

2022-06-27T19:53

2022-06-27T19:53

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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германия

олаф шольц

мария захарова

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на Украине невозможен: по ее словам, происходящее на Украине - это результат политики западных стран."Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях.

https://ria.ru/20220627/zapad-1798318565.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, g7, германия, олаф шольц, мария захарова