https://ria.ru/20220627/zakharova-1798554616.html
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:53
2022-06-27T19:53
2022-06-27T19:53
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
g7
германия
олаф шольц
мария захарова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на Украине невозможен: по ее словам, происходящее на Украине - это результат политики западных стран."Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях.
https://ria.ru/20220627/zapad-1798318565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, g7, германия, олаф шольц, мария захарова
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом подрывной политики западных режимов