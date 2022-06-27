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В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
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В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:53
2022-06-27T19:53
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
g7
германия
олаф шольц
мария захарова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на Украине невозможен: по ее словам, происходящее на Украине - это результат политики западных стран."Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях.
https://ria.ru/20220627/zapad-1798318565.html
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украина
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, g7, германия, олаф шольц, мария захарова
19:53 27.06.2022
 
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией

Захарова назвала ситуацию на Украине результатом подрывной политики западных режимов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии в свете ситуации на Украине невозможен: по ее словам, происходящее на Украине - это результат политики западных стран.
"Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией нет "пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 09:57
В Германии рассказали о новом блоке против Запада
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияУкраинаG7ГерманияОлаф ШольцМария Захарова
 
 
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