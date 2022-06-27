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Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота"

Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота" - РИА Новости, 27.06.2022

Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота"

Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики ведут зачистку территории химкомбината "Азот" в освобожденном... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T07:06

2022-06-27T07:06

2022-06-27T12:58

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики ведут зачистку территории химкомбината "Азот" в освобожденном Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости."Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены", — рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным Кот.По его словам, на территории предприятия достаточно много схронов с вооружением и боеприпасами иностранного производства.Он уточнил, что инфраструктура химкомбината представляет собой очень сложную инженерную систему, в том числе с подземными сооружениями.В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html

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Западное оружие, боеприпасы, пулемет – бойцы "Ахмата" и ЛНР нашли схрон при зачистке "Азота" Западное оружие, боеприпасы, пулемет – бойцы "Ахмата" и ЛНР нашли схрон при зачистке "Азота" 2022-06-27T07:06 true PT1M59S

"Град" в действии: боевые расчеты выполнили задачи по уничтожению позиций ВСУ "Град" в действии: боевые расчеты выполнили задачи по уничтожению позиций ВСУ 2022-06-27T07:06 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, украина