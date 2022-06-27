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Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота" - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/zachistka-1798296949.html
Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота"
Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота" - РИА Новости, 27.06.2022
Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота"
Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики ведут зачистку территории химкомбината "Азот" в освобожденном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T07:06
2022-06-27T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики ведут зачистку территории химкомбината "Азот" в освобожденном Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости."Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены", — рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным Кот.По его словам, на территории предприятия достаточно много схронов с вооружением и боеприпасами иностранного производства.Он уточнил, что инфраструктура химкомбината представляет собой очень сложную инженерную систему, в том числе с подземными сооружениями.В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html
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Западное оружие, боеприпасы, пулемет – бойцы "Ахмата" и ЛНР нашли схрон при зачистке "Азота"
Западное оружие, боеприпасы, пулемет – бойцы "Ахмата" и ЛНР нашли схрон при зачистке "Азота"
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"Град" в действии: боевые расчеты выполнили задачи по уничтожению позиций ВСУ
"Град" в действии: боевые расчеты выполнили задачи по уничтожению позиций ВСУ
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в мире, луганская народная республика, россия, украина
07:06 27.06.2022 (обновлено: 12:58 27.06.2022)
 
Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота"

Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР ведут зачистку территории "Азота" в Северодонецке

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики ведут зачистку территории химкомбината "Азот" в освобожденном Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены", — рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным Кот.
По его словам, на территории предприятия достаточно много схронов с вооружением и боеприпасами иностранного производства.

"Вы можете увидеть, как аккуратно все сложено, то есть данная группа готовилась к длительной обороне", — пояснил боец.

Он уточнил, что инфраструктура химкомбината представляет собой очень сложную инженерную систему, в том числе с подземными сооружениями.
В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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