https://ria.ru/20220627/wi-fi-1798287617.html
Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi
Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi - РИА Новости, 27.06.2022
Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi
Зачастую люди пытаются сэкономить на оплате услуг связи, подключаясь к беспроводной сети соседей по подъезду, владельцу роутера следует обезопасить себя. Об... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T01:17
2022-06-27T01:17
2022-06-27T10:30
технологии
wi-fi
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Зачастую люди пытаются сэкономить на оплате услуг связи, подключаясь к беспроводной сети соседей по подъезду, владельцу роутера следует обезопасить себя. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По словам эксперта, существует несколько способов защиты Wi-Fi. Во-первых, владельцу следует установить надежный пароль. Лучший вариант — сложная комбинация из цифр и букв с разными реестрами, отметил Назаренко. Во-вторых, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение роутера и отключаться от устаревших протоколов маршрутизатора. Наконец, эксперт рекомендует обратиться к специалисту для настройки радиуса действия Wi-Fi.При подозрении, что Wi-Fi используется посторонними, владелец может проверить свои догадки, указал Назаренко. Так, определить "воровство" сети можно по индикатору на роутере при отключении всех домашних гаджетов либо через личный кабинет устройства. Также владелец может воспользоваться специальным мобильным приложением для определения Wi-Fi-воров.
https://ria.ru/20220118/wi-fi-1768298033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, wi-fi
01:17 27.06.2022 (обновлено: 10:30 27.06.2022)
Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi
Эксперт Назаренко посоветовал следить за роутером, чтобы выяснить, воруют ли соседи Wi-Fi
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Зачастую люди пытаются сэкономить на оплате услуг связи, подключаясь к беспроводной сети соседей по подъезду, владельцу роутера следует обезопасить себя. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
По словам эксперта, существует несколько способов защиты Wi-Fi. Во-первых, владельцу следует установить надежный пароль. Лучший вариант — сложная комбинация из цифр и букв с разными реестрами, отметил Назаренко. Во-вторых, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение роутера и отключаться от устаревших протоколов маршрутизатора. Наконец, эксперт рекомендует обратиться к специалисту для настройки радиуса действия Wi-Fi.
При подозрении, что Wi-Fi используется посторонними, владелец может проверить свои догадки, указал Назаренко. Так, определить "воровство" сети можно по индикатору на роутере при отключении всех домашних гаджетов либо через личный кабинет устройства. Также владелец может воспользоваться специальным мобильным приложением для определения Wi-Fi-воров.