https://ria.ru/20220627/wi-fi-1798287617.html

Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi

Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi - РИА Новости, 27.06.2022

Россиянам объяснили, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi

Зачастую люди пытаются сэкономить на оплате услуг связи, подключаясь к беспроводной сети соседей по подъезду, владельцу роутера следует обезопасить себя. Об... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T01:17

2022-06-27T01:17

2022-06-27T10:30

технологии

wi-fi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147768/88/1477688862_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_efb144692cc4f8370964a10db12709d3.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Зачастую люди пытаются сэкономить на оплате услуг связи, подключаясь к беспроводной сети соседей по подъезду, владельцу роутера следует обезопасить себя. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По словам эксперта, существует несколько способов защиты Wi-Fi. Во-первых, владельцу следует установить надежный пароль. Лучший вариант — сложная комбинация из цифр и букв с разными реестрами, отметил Назаренко. Во-вторых, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение роутера и отключаться от устаревших протоколов маршрутизатора. Наконец, эксперт рекомендует обратиться к специалисту для настройки радиуса действия Wi-Fi.При подозрении, что Wi-Fi используется посторонними, владелец может проверить свои догадки, указал Назаренко. Так, определить "воровство" сети можно по индикатору на роутере при отключении всех домашних гаджетов либо через личный кабинет устройства. Также владелец может воспользоваться специальным мобильным приложением для определения Wi-Fi-воров.

https://ria.ru/20220118/wi-fi-1768298033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, wi-fi