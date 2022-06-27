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Не получившим выплаты по российским бондам предложили обращаться к банкам

Не получившим выплаты по российским бондам предложили обращаться к банкам - РИА Новости, 27.06.2022

Не получившим выплаты по российским бондам предложили обращаться к банкам

Выплаты по российским суверенным еврооблигациям от 20 мая не дошли до ряда держателей из-за иностранных финансовых посредников, к ним и надо обращаться... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:23

2022-06-27T14:23

2022-06-27T14:23

специальная военная операция на украине

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выплаты по российским суверенным еврооблигациям от 20 мая не дошли до ряда держателей из-за иностранных финансовых посредников, к ним и надо обращаться инвесторам, говорится в сообщении Минфина России.Минфин России 20 мая произвел платежи по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по бондам с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Выплаты в тот же день были получены платежным агентом (Национальный расчетный депозитарий, НРД) и своевременно переданы как владельцам бондов, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Euroclear, для последующей передачи клиентам, указало министерство."Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия. При этом все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов", - указывает Минфин."Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", - добавили в министерстве.Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".

https://ria.ru/20220627/minfin-1798424989.html

https://ria.ru/20220627/defolt-1798311158.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции