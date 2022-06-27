https://ria.ru/20220627/vyatgu-1797653201.html

В России будут готовить специалистов по разработке органической косметики

В России будут готовить специалистов по разработке органической косметики - РИА Новости, 27.06.2022

В России будут готовить специалистов по разработке органической косметики

Новые образовательные программы подготовки специалистов в области технологии парфюмерно-косметических средств и разработки фитокосметических средств открываются РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:00

2022-06-27T09:00

2022-06-27T09:12

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

общество

вятский государственный университет

россия

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наука

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Новые образовательные программы подготовки специалистов в области технологии парфюмерно-косметических средств и разработки фитокосметических средств открываются в ВятГУ. Выпускники программ помогут решить проблему создания новых ингредиентов для отечественной органической косметики, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Сегодня, в условиях санкций, особенно остро встает вопрос усиления конкурентоспособности российской парфюмерно-косметической промышленности. По мнению экспертов, для этого необходимо обеспечить отрасль косметическими ингредиентами российского производства.Создание ингредиентов для косметики природного происхождения проходит через много стадий, начиная с выращивания базового растительного или животного сырья, и заканчивая его глубокой переработкой, в том числе современными биотехнологическими методами. И от разработки новых ингредиентов зависит инновационность парфюмерно-косметической продукции в целом.Для решения этой задачи особенно важно обеспечить парфюмерно-косметическую промышленность высококвалифицированными специалистами. На сегодняшний день в отрасли существует дефицит кадров на всех этапах создания продукции, причем наиболее остро проблема стоит в компаниях малого бизнеса. При этом полностью отсутствует системная подготовка кадров для всего цикла производства.В рамках участия в программе "Приоритет 2030" в Вятском государственном университете впервые состоится набор студентов в бакалавриат по направлению 06.03.01 Биология, профиль "Технологии парфюмерно-косметических средств" и в магистратуру - 06.04.01 Биология, профиль "Разработка фитокосметических средств". Выпускники этих программ займутся глубоким изучением состава растений, биотехнологии глубокой переработки сырья с получением ингредиентов и исследование их применения в косметике и парфюмерии. Уникальность этих программ в том, что они открыты в рамках биологического направления.Университет подготовит специалистов в области натуральной и органической косметики, которые изучат весь спектр источников природного растительного сырья и смогут создавать инновационные рецептуры на основе пряно-ароматических и эфиромасличных соединений. Это поможет увеличению ассортимента научно обоснованных современных природных косметических средств.Использование не только культивируемых и дикорастущих растений, но и полученных путем микроклонального размножения и клеточных технологий, позволит специалистам использовать ценные вещества редких и охраняемых видов как ингредиентов при создании инновационных фитокосметических средств.Компания ООО "МиКо" уже 13 лет работает на рынке и одной из первых среди российских производителей стала выпускать натуральную косметику, сообщила генеральный директор компании Екатерина Матанцева.Екатерина Матанцева отметила, что компании приходится обучать сотрудника три месяца, прежде чем допустить его до производственного процесса, и они нуждаются в высококвалифицированных специалистах для производства косметических средств."Специальность будет интересна слушателям и специалисты будут очень востребованы в нашем регионе. Мы готовы помогать в учебном процессе, предоставлять места для практики и ежегодно делать гарантированный заказ специалистов для нашей компании", – добавила она.Новые программы уникальны тем, что студенты освоят полный цикл производства косметических препаратов, от выращивания (культивирования) исходного сырья до получения готовых продуктов, и смогут разрабатывать косметические средства натурального происхождения.До сих пор в российских вузах не готовили специалистов в области разработки и получения косметических средств на основе растительных, животных и клеточных компонентов и контроля их качества (в том числе по международным стандартам).Студенты, освоившие программу, приобретут компетенции в таких областях, как поиск в естественной среде или выращивание растительного сырья (в том числе и передовыми методами микроклонального размножения in vitro); глубокая переработка растительного сырья с получением натуральных ингредиентов; разработка новых рецептур косметических средств; влияние продукта на кожу, оценка возможных побочных действий; организация производства косметических средств с соблюдением международных стандартов качества.Междисциплинарная программа обучения охватывает области ботаники, физико-химических методов анализа, биотехнологии, микробиологии, физиологии и др.Площадкой для отработки технологий выращивания сырья станет НОЦ "Ботанический сад" ВятГУ, а освоить технологии переработки, изучения биохимического состава и получения готовых косметических средств студенты смогут на базе лабораторий Института биологии и биотехнологии, оснащенных самым современным оборудованием.

https://ria.ru/20220224/kosmetika-1774879030.html

https://ria.ru/20200413/1569946583.html

https://ria.ru/20220622/vyatgu-1797047570.html

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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, общество, вятский государственный университет, россия, открытия - риа наука