11:52 27.06.2022 (обновлено: 12:08 27.06.2022)
Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко
Марочко: украинские военные хотят покинуть Лисичанск в гражданской одежде
Украинские военный в Лисичанске
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные, поняв, что им не выйти из Лисичанска, призывают мирных граждан эвакуироваться, чтобы, таким образом, покинуть город в гражданской одежде, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Украинское командование, поняв, что им не выйти с боями из населенного пункта Лисичанск, предприняли подлую тактику и стратегию, совместно с местным гауляйтером Гайдаем (назначенный Киевом глава Луганской военной администрации - ред.) разработан так называемый план эвакуации. Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта", - сказал он журналистам.
По словам Марочко, "Гайдай прекрасно осознает, насколько это опасно". "Безопасного пути отхода из города Лисичанска не существует. Более того, он об этом заявлял неоднократно. И сейчас под прикрытием женщин, стариков и детей они попытаются выйти на гражданских автомобилях, в гражданской форме одежде из данного населенного пункта", - отметил он.
Марочко указал, что "эта тактика и стратегия, которую применяли во время Великой Отечественной войны фашисты, а также применяли ее террористические организации в Сирии".
"Призываем мирных граждан не вестись на такую подлую провокацию, оставаться в безопасном месте, если есть укрытие, не выходите из него. Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны", - сообщил военный Народной милиции ЛНР.