https://ria.ru/20220627/vsu-1798366368.html

Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко

Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2022

Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко

Украинские военные, поняв, что им не выйти из Лисичанска, призывают мирных граждан эвакуироваться, чтобы, таким образом, покинуть город в гражданской одежде,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:52

2022-06-27T11:52

2022-06-27T12:08

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луганская народная республика

лисичанск

киев

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные, поняв, что им не выйти из Лисичанска, призывают мирных граждан эвакуироваться, чтобы, таким образом, покинуть город в гражданской одежде, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Украинское командование, поняв, что им не выйти с боями из населенного пункта Лисичанск, предприняли подлую тактику и стратегию, совместно с местным гауляйтером Гайдаем (назначенный Киевом глава Луганской военной администрации - ред.) разработан так называемый план эвакуации. Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта", - сказал он журналистам.По словам Марочко, "Гайдай прекрасно осознает, насколько это опасно". "Безопасного пути отхода из города Лисичанска не существует. Более того, он об этом заявлял неоднократно. И сейчас под прикрытием женщин, стариков и детей они попытаются выйти на гражданских автомобилях, в гражданской форме одежде из данного населенного пункта", - отметил он.Марочко указал, что "эта тактика и стратегия, которую применяли во время Великой Отечественной войны фашисты, а также применяли ее террористические организации в Сирии"."Призываем мирных граждан не вестись на такую подлую провокацию, оставаться в безопасном месте, если есть укрытие, не выходите из него. Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны", - сообщил военный Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html

луганская народная республика

лисичанск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, киев