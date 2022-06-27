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Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2022
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Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко
Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2022
Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко
Украинские военные, поняв, что им не выйти из Лисичанска, призывают мирных граждан эвакуироваться, чтобы, таким образом, покинуть город в гражданской одежде,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:52
2022-06-27T12:08
в мире
луганская народная республика
лисичанск
киев
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные, поняв, что им не выйти из Лисичанска, призывают мирных граждан эвакуироваться, чтобы, таким образом, покинуть город в гражданской одежде, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Украинское командование, поняв, что им не выйти с боями из населенного пункта Лисичанск, предприняли подлую тактику и стратегию, совместно с местным гауляйтером Гайдаем (назначенный Киевом глава Луганской военной администрации - ред.) разработан так называемый план эвакуации. Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта", - сказал он журналистам.По словам Марочко, "Гайдай прекрасно осознает, насколько это опасно". "Безопасного пути отхода из города Лисичанска не существует. Более того, он об этом заявлял неоднократно. И сейчас под прикрытием женщин, стариков и детей они попытаются выйти на гражданских автомобилях, в гражданской форме одежде из данного населенного пункта", - отметил он.Марочко указал, что "эта тактика и стратегия, которую применяли во время Великой Отечественной войны фашисты, а также применяли ее террористические организации в Сирии"."Призываем мирных граждан не вестись на такую подлую провокацию, оставаться в безопасном месте, если есть укрытие, не выходите из него. Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны", - сообщил военный Народной милиции ЛНР.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, киев
11:52 27.06.2022 (обновлено: 12:08 27.06.2022)
 
Военные ВСУ хотят выйти из Лисичанска в гражданской одежде, заявил Марочко

Марочко: украинские военные хотят покинуть Лисичанск в гражданской одежде

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военный в Лисичанске
Украинские военный в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военный в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные, поняв, что им не выйти из Лисичанска, призывают мирных граждан эвакуироваться, чтобы, таким образом, покинуть город в гражданской одежде, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Украинское командование, поняв, что им не выйти с боями из населенного пункта Лисичанск, предприняли подлую тактику и стратегию, совместно с местным гауляйтером Гайдаем (назначенный Киевом глава Луганской военной администрации - ред.) разработан так называемый план эвакуации. Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта", - сказал он журналистам.
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По словам Марочко, "Гайдай прекрасно осознает, насколько это опасно". "Безопасного пути отхода из города Лисичанска не существует. Более того, он об этом заявлял неоднократно. И сейчас под прикрытием женщин, стариков и детей они попытаются выйти на гражданских автомобилях, в гражданской форме одежде из данного населенного пункта", - отметил он.
Марочко указал, что "эта тактика и стратегия, которую применяли во время Великой Отечественной войны фашисты, а также применяли ее террористические организации в Сирии".
"Призываем мирных граждан не вестись на такую подлую провокацию, оставаться в безопасном месте, если есть укрытие, не выходите из него. Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны", - сообщил военный Народной милиции ЛНР.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскКиев
 
 
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