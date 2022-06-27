https://ria.ru/20220627/vstrecha-1798490058.html

Зеленский встретился с Санду в Киеве

Зеленский встретился с Санду в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский встретился с Санду в Киеве

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:38

2022-06-27T16:38

2022-06-27T16:38

в мире

молдавия

украина

владимир зеленский

майя санду

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.

https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html

молдавия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, владимир зеленский, майя санду