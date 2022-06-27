https://ria.ru/20220627/vstrecha-1798490058.html
Зеленский встретился с Санду в Киеве
Зеленский встретился с Санду в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский встретился с Санду в Киеве
Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:38
2022-06-27T16:38
2022-06-27T16:38
в мире
молдавия
украина
владимир зеленский
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592756714_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8b2c02eb433705ea4dec118e032b9034.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592756714_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_1951c0beb4ff333e444a1fde6d0b7b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, владимир зеленский, майя санду
Зеленский встретился с Санду в Киеве
Президенты Украины и Молдавии Зеленский и Санду провели встречу в Киеве