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Зеленский встретился с Санду в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022
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Зеленский встретился с Санду в Киеве
Зеленский встретился с Санду в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский встретился с Санду в Киеве
Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:38
2022-06-27T16:38
в мире
молдавия
украина
владимир зеленский
майя санду
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
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в мире, молдавия, украина, владимир зеленский, майя санду
16:38 27.06.2022
 
Зеленский встретился с Санду в Киеве

Президенты Украины и Молдавии Зеленский и Санду провели встречу в Киеве

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, сообщили в его пресс-службе.
"У нас с Молдавией не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с президентом Майей Санду! Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 12:30
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС
 
В миреМолдавияУкраинаВладимир ЗеленскийМайя Санду
 
 
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