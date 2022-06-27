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Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 27.06.2022
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Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 27.06.2022
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России
Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:25
2022-06-27T18:25
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации") и части 2 статьи 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, приговор еще не вступил в законную силу.По версии следствия, обвиняемый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заставил свою несовершеннолетнюю дочь снять наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля, находившегося на стоянке.
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происшествия, россия
18:25 27.06.2022
 
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России

Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации") и части 2 статьи 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, приговор еще не вступил в законную силу.
По версии следствия, обвиняемый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заставил свою несовершеннолетнюю дочь снять наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля, находившегося на стоянке.
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