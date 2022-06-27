https://ria.ru/20220627/vs-1798524694.html

Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России

Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 27.06.2022

Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России

Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:25

2022-06-27T18:25

2022-06-27T18:25

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации") и части 2 статьи 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, приговор еще не вступил в законную силу.По версии следствия, обвиняемый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заставил свою несовершеннолетнюю дочь снять наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля, находившегося на стоянке.

https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html

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происшествия, россия