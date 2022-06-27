https://ria.ru/20220627/vs-1798524694.html
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 27.06.2022
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России
Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:25
2022-06-27T18:25
2022-06-27T18:25
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации") и части 2 статьи 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, приговор еще не вступил в законную силу.По версии следствия, обвиняемый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заставил свою несовершеннолетнюю дочь снять наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля, находившегося на стоянке.
https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Жителя Нальчика осудили за дискредитацию ВС России
Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию ВС России
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации") и части 2 статьи 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, приговор еще не вступил в законную силу.
По версии следствия, обвиняемый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заставил свою несовершеннолетнюю дочь снять наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля, находившегося на стоянке.