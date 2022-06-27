https://ria.ru/20220627/vrachi-1798330641.html

Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19

Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022

Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19

Врачи из Московской области спасли 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны с пневмонией, подтвержденным коронавирусом и 30% поражением легких, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:38

2022-06-27T10:38

2022-06-27T10:42

московская область (подмосковье)

общество

здоровье - общество

сергиев посад

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области спасли 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны с пневмонией, подтвержденным коронавирусом и 30% поражением легких, сообщили в региональном минздраве."В пульмонологическое отделение Сергиево-Посадской больницы поступил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны. У пациента выявили пневмонию, подтвержденный COVID-19 и 30% поражения легких", - сказано в сообщении.Отмечается, что пациент поступил в отделение в состоянии средней степени тяжести."Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и возраст пациента. Мы провели противовирусную, антикоагулянтную и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма, совместно с узкими специалистами. В результате спустя 2 недели лечения он полностью поправился", - приводят в сообщении слова заведующей пульмонологическим отделением Сергиево-Посадской РБ Марии Дибировой.На данный момент пациента уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, сергиев посад