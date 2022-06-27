https://ria.ru/20220627/vrachi-1798330641.html
Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19
Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022
Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19
Врачи из Московской области спасли 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны с пневмонией, подтвержденным коронавирусом и 30% поражением легких, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:38
2022-06-27T10:38
2022-06-27T10:42
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
сергиев посад
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области спасли 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны с пневмонией, подтвержденным коронавирусом и 30% поражением легких, сообщили в региональном минздраве."В пульмонологическое отделение Сергиево-Посадской больницы поступил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны. У пациента выявили пневмонию, подтвержденный COVID-19 и 30% поражения легких", - сказано в сообщении.Отмечается, что пациент поступил в отделение в состоянии средней степени тяжести."Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и возраст пациента. Мы провели противовирусную, антикоагулянтную и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма, совместно с узкими специалистами. В результате спустя 2 недели лечения он полностью поправился", - приводят в сообщении слова заведующей пульмонологическим отделением Сергиево-Посадской РБ Марии Дибировой.На данный момент пациента уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, сергиев посад
10:38 27.06.2022 (обновлено: 10:42 27.06.2022)
Подмосковные врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19
В Подмосковье врачи спасли 97-летнего ветерана с COVID-19 и поражением легких
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области спасли 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны с пневмонией, подтвержденным коронавирусом и 30% поражением легких, сообщили в региональном минздраве.
"В пульмонологическое отделение Сергиево-Посадской больницы поступил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны. У пациента выявили пневмонию, подтвержденный COVID-19 и 30% поражения легких", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пациент поступил в отделение в состоянии средней степени тяжести.
"Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и возраст пациента. Мы провели противовирусную, антикоагулянтную и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма, совместно с узкими специалистами. В результате спустя 2 недели лечения он полностью поправился", - приводят в сообщении слова заведующей пульмонологическим отделением Сергиево-Посадской РБ Марии Дибировой.
На данный момент пациента уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.