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В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов - РИА Новости, 27.06.2022
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В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов
В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов - РИА Новости, 27.06.2022
В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов
Полиция Киева совершила рейд по ночным клубам города, в результате 219 призывников, нарушавших комендантский час, получили повестки в военкомат, сообщает глава... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:28
2022-06-27T17:29
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция Киева совершила рейд по ночным клубам города, в результате 219 призывников, нарушавших комендантский час, получили повестки в военкомат, сообщает глава столичной полиции Иван Выговский в понедельник.Также, как отмечает Выговский, были составлены 185 протоколов за "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины", 73 админпротокола за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах и 173 – за мелкое хулиганство."Кроме того, правоохранители обнаружили лиц, имевших при себе наркотические вещества", - сообщил глава киевской полиции, при этом добавил, что силовики и дальше будут проводить подобные "отработки".Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило ранее Минобороны России.
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в мире, здоровье - общество, россия, киев
17:28 27.06.2022 (обновлено: 17:29 27.06.2022)
 
В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов

Полиция Киева провела рейды по ночным клубам и вручила 219 повесток в военкомат

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция Киева совершила рейд по ночным клубам города, в результате 219 призывников, нарушавших комендантский час, получили повестки в военкомат, сообщает глава столичной полиции Иван Выговский в понедельник.
"В течение выходных правоохранители посетили 420 заведений Киева с целью проверить соблюдение гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения комендантского часа. Силовики обнаружили два заведения, работавших в ночное время, а в них - 413 человек, нарушивших комендантский час. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", - приводит слова Выговского издание "Укринформ".
Также, как отмечает Выговский, были составлены 185 протоколов за "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины", 73 админпротокола за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах и 173 – за мелкое хулиганство.
"Кроме того, правоохранители обнаружили лиц, имевших при себе наркотические вещества", - сообщил глава киевской полиции, при этом добавил, что силовики и дальше будут проводить подобные "отработки".
Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило ранее Минобороны России.
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