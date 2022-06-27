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В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов

В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов - РИА Новости, 27.06.2022

В Киеве вручили повестки в военкомат посетителям ночных клубов

Полиция Киева совершила рейд по ночным клубам города, в результате 219 призывников, нарушавших комендантский час, получили повестки в военкомат, сообщает глава... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:28

2022-06-27T17:28

2022-06-27T17:29

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция Киева совершила рейд по ночным клубам города, в результате 219 призывников, нарушавших комендантский час, получили повестки в военкомат, сообщает глава столичной полиции Иван Выговский в понедельник.Также, как отмечает Выговский, были составлены 185 протоколов за "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины", 73 админпротокола за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах и 173 – за мелкое хулиганство."Кроме того, правоохранители обнаружили лиц, имевших при себе наркотические вещества", - сообщил глава киевской полиции, при этом добавил, что силовики и дальше будут проводить подобные "отработки".Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило ранее Минобороны России.

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в мире, здоровье - общество, россия, киев