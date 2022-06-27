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Аксенов предупредил об увеличении сброса воды из водохранилища Симферополя - РИА Новости, 27.06.2022
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Аксенов предупредил об увеличении сброса воды из водохранилища Симферополя
Аксенов предупредил об увеличении сброса воды из водохранилища Симферополя - РИА Новости, 27.06.2022
Аксенов предупредил об увеличении сброса воды из водохранилища Симферополя
Сброс воды из водохранилища Симферополя вынужденно увеличат из-за дождей, это необходимо, чтобы избежать "катастрофического развития событий", заявил глава... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:10
2022-06-27T15:11
россия
республика крым
симферополь
алушта
белогорск
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Сброс воды из водохранилища Симферополя вынужденно увеличат из-за дождей, это необходимо, чтобы избежать "катастрофического развития событий", заявил глава республики Сергей Аксенов.Симферопольское водохранилище – второе по объему в Крыму (полный объем 26 миллионов кубометров), расположено в русле реки Салгир к югу от столицы Крыма. К началу лета, как и практически все водохранилища Крыма, оно было заполнено водой."На данный момент за счет осадков, выпавших в горах, приток воды в Симферопольское водохранилище значительно вырос. В связи с ситуацией объем сброса будет вынужденно увеличен", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он предупредил, что увеличение объемов сброса приведет к повышению уровня воды в реке. Так, при увеличении сброса на 5 кубометров (в секунду) уровень воды в Салгире поднимается на 10 сантиметров. Жители потенциальных зон подтопления в Симферопольском районе и Симферополе должны быть своевременно проинформированы и предупреждены о возможных последствиях, написал Аксенов. Все службы сейчас задействованы для оценки рисков подтоплений."Это вынужденная мера, на которую мы идем, исходя из сложившихся неблагоприятных погодных условий. Надеемся, что катастрофического развития событий удастся избежать. Информация о дальнейшем развитии ситуации будет оперативно доводиться до жителей республики", – добавил он.Ливни прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Подтопления произошли в селах четырех муниципальных образований, разрушены два моста, в Алуште сошел сель, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. В Симферополе в воскресенье обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма.В понедельник Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе из-за последствий непогоды признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Он также отметил, что в понедельник из-за выхода рек из русел подтапливаются домовладения в Белогорске и Белогорском районе Крыма.
https://ria.ru/20220626/krym-1798225547.html
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россия
республика крым
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алушта
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россия, республика крым, симферополь, алушта, белогорск, сергей аксенов (политик)
15:10 27.06.2022 (обновлено: 15:11 27.06.2022)
 
Аксенов предупредил об увеличении сброса воды из водохранилища Симферополя

Аксенов предупредил о вынужденном увеличении сброса воды из водохранилища Симферополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Симферопольское водохранилище. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Сброс воды из водохранилища Симферополя вынужденно увеличат из-за дождей, это необходимо, чтобы избежать "катастрофического развития событий", заявил глава республики Сергей Аксенов.
Симферопольское водохранилище – второе по объему в Крыму (полный объем 26 миллионов кубометров), расположено в русле реки Салгир к югу от столицы Крыма. К началу лета, как и практически все водохранилища Крыма, оно было заполнено водой.
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"На данный момент за счет осадков, выпавших в горах, приток воды в Симферопольское водохранилище значительно вырос. В связи с ситуацией объем сброса будет вынужденно увеличен", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что увеличение объемов сброса приведет к повышению уровня воды в реке. Так, при увеличении сброса на 5 кубометров (в секунду) уровень воды в Салгире поднимается на 10 сантиметров. Жители потенциальных зон подтопления в Симферопольском районе и Симферополе должны быть своевременно проинформированы и предупреждены о возможных последствиях, написал Аксенов. Все службы сейчас задействованы для оценки рисков подтоплений.
"Это вынужденная мера, на которую мы идем, исходя из сложившихся неблагоприятных погодных условий. Надеемся, что катастрофического развития событий удастся избежать. Информация о дальнейшем развитии ситуации будет оперативно доводиться до жителей республики", – добавил он.
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Ливни прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Подтопления произошли в селах четырех муниципальных образований, разрушены два моста, в Алуште сошел сель, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. В Симферополе в воскресенье обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма.
В понедельник Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе из-за последствий непогоды признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Он также отметил, что в понедельник из-за выхода рек из русел подтапливаются домовладения в Белогорске и Белогорском районе Крыма.
 
РоссияРеспублика КрымСимферопольАлуштаБелогорскСергей Аксенов (политик)
 
 
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