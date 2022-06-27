https://ria.ru/20220627/vkontakte-1798470617.html

ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest

ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest - РИА Новости, 27.06.2022

ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest

ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest. В этом году в фестивале будут участвовать больше 35 блогеров, среди них Лиза Анохина, Некоглай,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:48

2022-06-27T15:48

2022-06-27T15:48

москва

санкт-петербург

сочи

баста (василий вакуленко)

vk fest

вконтакте

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МОСКВА, 27 июня — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest. В этом году в фестивале будут участвовать больше 35 блогеров, среди них Лиза Анохина, Некоглай, Алексей Столяров, Karna.val, DAVA, ЕГОР ШИП, Никита Нагорный, Юля Гаврилина и другие популярные интернет-герои. Традиционная для VK Fest зона "Блогеры" будет работать и в московском Парке Горького, и в петербургском Парке 300-летия. Кроме классических селфи-сессий и ответов на вопросы, подписчиков ждет новая активность: они смогут оказаться на сцене вместе со своими кумирами. Кроме того, в блогерской зоне тоже будет музыка — звезды онлайна исполнят свои треки.В конце мая VK Fest объявил список артистов и блогеров, которые выступят на фестивале. Новинки и популярные песни исполнят Баста, PHARAOH, Звери, Zivert, FEDUK, L’One, МакSим, Антоха MC и другие музыканты.VK Fest пройдет при поддержке организационного партнера Радио Record и с 23 по 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) — вход в Сириусе свободный.

https://ria.ru/20220602/vkontakte-1792621065.html

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сочи

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