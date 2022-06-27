https://ria.ru/20220627/video-1798359645.html

Телеканал RT опубликовал видео о летнем отдыхе в Калининграде

Телеканал RT опубликовал видео о летнем отдыхе в Калининграде - РИА Новости, 27.06.2022

Телеканал RT опубликовал видео о летнем отдыхе в Калининграде

Телеканал RT выпустил очередной ролик о городах России. Новое видео расскажет где и каким образом туристы могут провести отдых в Калининграде. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:48

2022-06-27T11:48

2022-06-27T11:48

телеканал rt

видео

калининград

туризм

отдых

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Телеканал RT выпустил очередной ролик о городах России. Новое видео расскажет где и каким образом туристы могут провести отдых в Калининграде. Видео Телеканала RT посвящено особенностям города и региона в целом, которые оставят незабываемые впечатления у любителей разных видов туризма.В ролике показаны музеи и памятники архитектуры, которые могут заинтересовать тех, кто предпочитает культурный отдых, а любителей активного отдыха привлекут парусные яхты и квесты.

калининград

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

телеканал rt, видео, калининград, туризм, отдых