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Телеканал RT опубликовал видео о летнем отдыхе в Калининграде
Телеканал RT опубликовал видео о летнем отдыхе в Калининграде - РИА Новости, 27.06.2022
Телеканал RT опубликовал видео о летнем отдыхе в Калининграде
Телеканал RT выпустил очередной ролик о городах России. Новое видео расскажет где и каким образом туристы могут провести отдых в Калининграде. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:48
2022-06-27T11:48
2022-06-27T11:48
телеканал rt
видео
калининград
туризм
отдых
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Телеканал RT выпустил очередной ролик о городах России. Новое видео расскажет где и каким образом туристы могут провести отдых в Калининграде. Видео Телеканала RT посвящено особенностям города и региона в целом, которые оставят незабываемые впечатления у любителей разных видов туризма.В ролике показаны музеи и памятники архитектуры, которые могут заинтересовать тех, кто предпочитает культурный отдых, а любителей активного отдыха привлекут парусные яхты и квесты.
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, видео, калининград, туризм, отдых
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Телеканал RT выпустил очередной ролик о городах России. Новое видео расскажет где и каким образом туристы могут провести отдых в Калининграде.
Видео Телеканала RT
посвящено особенностям города и региона в целом, которые оставят незабываемые впечатления у любителей разных видов туризма.
В ролике показаны музеи и памятники архитектуры, которые могут заинтересовать тех, кто предпочитает культурный отдых, а любителей активного отдыха привлекут парусные яхты и квесты.