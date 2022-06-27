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Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220627/ural-1798495476.html
Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий
Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий - РИА Новости, 27.06.2022
Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий
В ближайшие время Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий по стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:58
2022-06-27T16:58
туризм
новости - туризм
зарина догузова
урал
россия
свердловская область
путешествия
туризм
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В ближайшие время Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий по стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, в следующем году начнется работа по подготовке туристического мастер-плана "Большого Урала". Входными "воротами" для путешественников со всей России станет Свердловская область."С учетом перспектив развития всего макрорегиона турпоток на Урал может уже в ближайшие годы превысить десять миллионов человек, из которых треть придется на Свердловскую область", — отметила она.Одним из основных проектов в области станет всесезонный межрегиональный эко-маршрут по реке Чусовая, уточнили в ведомстве. Его обустроят стоянками и модульными отелями, в которых туристы смогут отдохнуть после сплава.Также в регионе планируется открыть горнолыжный кластер "Гора Белая": здесь появится 37 трасс, восемь канатных дорог и 2,5 тысячи современных гостиничных номеров.
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новости - туризм, зарина догузова, урал, россия, свердловская область, путешествия, туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
16:58 27.06.2022
 
Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий

Ростуризм: Урал в ближайшие годы войдет в десятку самых популярных маршрутов страны

CC BY-SA 4.0 / Денис Башин / Река Исеть в Свердловской области
Река Исеть в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Денис Башин /
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В ближайшие время Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий по стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, в следующем году начнется работа по подготовке туристического мастер-плана "Большого Урала". Входными "воротами" для путешественников со всей России станет Свердловская область.
"С учетом перспектив развития всего макрорегиона турпоток на Урал может уже в ближайшие годы превысить десять миллионов человек, из которых треть придется на Свердловскую область", — отметила она.
Одним из основных проектов в области станет всесезонный межрегиональный эко-маршрут по реке Чусовая, уточнили в ведомстве. Его обустроят стоянками и модульными отелями, в которых туристы смогут отдохнуть после сплава.
Также в регионе планируется открыть горнолыжный кластер "Гора Белая": здесь появится 37 трасс, восемь канатных дорог и 2,5 тысячи современных гостиничных номеров.
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваУралРоссияСвердловская областьПутешествияТуризмтуристыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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