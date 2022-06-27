https://ria.ru/20220627/ural-1798495476.html

Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий

Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий - РИА Новости, 27.06.2022

Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий

В ближайшие время Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий по стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:58

2022-06-27T16:58

2022-06-27T16:58

туризм

новости - туризм

зарина догузова

урал

россия

свердловская область

путешествия

туризм

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В ближайшие время Урал войдет в десятку самых популярных направлений для путешествий по стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, в следующем году начнется работа по подготовке туристического мастер-плана "Большого Урала". Входными "воротами" для путешественников со всей России станет Свердловская область."С учетом перспектив развития всего макрорегиона турпоток на Урал может уже в ближайшие годы превысить десять миллионов человек, из которых треть придется на Свердловскую область", — отметила она.Одним из основных проектов в области станет всесезонный межрегиональный эко-маршрут по реке Чусовая, уточнили в ведомстве. Его обустроят стоянками и модульными отелями, в которых туристы смогут отдохнуть после сплава.Также в регионе планируется открыть горнолыжный кластер "Гора Белая": здесь появится 37 трасс, восемь канатных дорог и 2,5 тысячи современных гостиничных номеров.

https://ria.ru/20220627/turizm-1798389454.html

урал

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, урал, россия, свердловская область, путешествия, туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм)