https://ria.ru/20220627/ukraina-1798580400.html

СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами

СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами - РИА Новости, 27.06.2022

СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:38

2022-06-27T22:38

2022-06-27T23:55

украина

россия

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, угрожавшего совершить теракты на территории России, написало ведомство в Telegram-канале."Глава разведывательного подразделения минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.Буданов также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях, напомнив при этом о взрыве автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.Как сообщает СК со ссылкой на опубликованную в СМИ информацию, украинское командование склоняло контрактников к совершению терактов: военных принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.На прошлой неделе в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Его автомобиль был взорван.

https://ria.ru/20220627/ugrozy-1798432739.html

https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html

украина

россия

херсонская область

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украина, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины