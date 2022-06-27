22:38 27.06.2022 (обновлено: 23:55 27.06.2022)
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами
СК заведет дело против главы разведуправления ВСУ Буданова, угрожавшего терактами в России
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, угрожавшего совершить теракты на территории России, написало ведомство в Telegram-канале.
"Глава разведывательного подразделения минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.
Буданов также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях, напомнив при этом о взрыве автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.
Как сообщает СК со ссылкой на опубликованную в СМИ информацию, украинское командование склоняло контрактников к совершению терактов: военных принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
На прошлой неделе в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Его автомобиль был взорван.