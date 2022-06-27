Рейтинг@Mail.ru
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798580400.html
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами - РИА Новости, 27.06.2022
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:38
2022-06-27T23:55
украина
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, угрожавшего совершить теракты на территории России, написало ведомство в Telegram-канале."Глава разведывательного подразделения минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.Буданов также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях, напомнив при этом о взрыве автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.Как сообщает СК со ссылкой на опубликованную в СМИ информацию, украинское командование склоняло контрактников к совершению терактов: военных принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.На прошлой неделе в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Его автомобиль был взорван.
https://ria.ru/20220627/ugrozy-1798432739.html
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:242:2085:1806_1920x0_80_0_0_1d760504cd0c215dd9502ba47b30db6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины
22:38 27.06.2022 (обновлено: 23:55 27.06.2022)
 
СК возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами

СК заведет дело против главы разведуправления ВСУ Буданова, угрожавшего терактами в России

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, угрожавшего совершить теракты на территории России, написало ведомство в Telegram-канале.
"Глава разведывательного подразделения минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:11Специальная военная операция на Украине
Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины
Буданов также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях, напомнив при этом о взрыве автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.
Как сообщает СК со ссылкой на опубликованную в СМИ информацию, украинское командование склоняло контрактников к совершению терактов: военных принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
На прошлой неделе в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Его автомобиль был взорван.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
 
УкраинаРоссияХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала