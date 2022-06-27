https://ria.ru/20220627/ukraina-1798564944.html

"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки

"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 27.06.2022

"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки

Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:47

2022-06-27T20:47

2022-06-27T22:53

в мире

джо байден

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом."Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию <…> Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах", — заявила Габбард.По мнению авторов, президент США Джо Байден и Зеленский стремятся к недостижимым результатам, им пора перестать игнорировать реальность: Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге "неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения", требующей сложной системы логистики.В понедельник Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", и Киев будет вести переговоры с Россией, когда "вновь окажется в позиции сильного".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

https://ria.ru/20220627/krizis-1798515190.html

россия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, россия, украина, владимир зеленский