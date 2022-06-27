20:47 27.06.2022 (обновлено: 22:53 27.06.2022)
"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки
Экс-кандидат в президенты США Габбард призвала Киев к территориальным уступкам Москве
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.
"Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию <…> Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах", — заявила Габбард.
По мнению авторов, президент США Джо Байден и Зеленский стремятся к недостижимым результатам, им пора перестать игнорировать реальность: Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге "неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения", требующей сложной системы логистики.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.