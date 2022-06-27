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"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 27.06.2022
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"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки
"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 27.06.2022
"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки
Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:47
2022-06-27T22:53
в мире
джо байден
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом."Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию &lt;…&gt; Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах", — заявила Габбард.По мнению авторов, президент США Джо Байден и Зеленский стремятся к недостижимым результатам, им пора перестать игнорировать реальность: Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге "неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения", требующей сложной системы логистики.В понедельник Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", и Киев будет вести переговоры с Россией, когда "вновь окажется в позиции сильного".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
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в мире, джо байден, россия, украина, владимир зеленский
20:47 27.06.2022 (обновлено: 22:53 27.06.2022)
 
"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки

Экс-кандидат в президенты США Габбард призвала Киев к территориальным уступкам Москве

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.
"Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию <…> Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах", — заявила Габбард.
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В понедельник Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", и Киев будет вести переговоры с Россией, когда "вновь окажется в позиции сильного".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
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