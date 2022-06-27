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На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине - РИА Новости, 27.06.2022
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На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине
На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине - РИА Новости, 27.06.2022
На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине
Статус кандидата в члены ЕС для Украины — всего лишь благородный жест, на практике Брюссель не готов решать проблемы Киева, пишет обозреватель британского... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:34
2022-06-27T21:19
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Статус кандидата в члены ЕС для Украины — всего лишь благородный жест, на практике Брюссель не готов решать проблемы Киева, пишет обозреватель британского издания Spiked Тим Блэк."Несмотря на все пресс-конференции и заявления о поддержке Украины, Евросоюз не горит желанием перейти от слов к действиям. Они открыто не желают поставлять Киеву оружие, которое он просит, а в некоторых случаях кажется, что Брюссель стремится к быстрому и согласованному завершению конфликта любой ценой для Украины", — говорится в статье.По мнению автора, предоставление статуса кандидата Украине кажется простым пиар-ходом западных политиков — на пути к членству украинцев ждет множество препятствий, многие европейцы рассчитывают, что Киев не сможет их преодолеть.В прошлую пятницу главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220627/zelenskiy-1798478606.html
https://ria.ru/20220625/status-1798026540.html
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, евросоюз
18:34 27.06.2022 (обновлено: 21:19 27.06.2022)
 
На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине

Обозреватель Spiked Блэк: Евросоюз не готов показать солидарность с Украиной на практике

© AP Photo / Natacha PisarenkoПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Статус кандидата в члены ЕС для Украины — всего лишь благородный жест, на практике Брюссель не готов решать проблемы Киева, пишет обозреватель британского издания Spiked Тим Блэк.
"Несмотря на все пресс-конференции и заявления о поддержке Украины, Евросоюз не горит желанием перейти от слов к действиям. Они открыто не желают поставлять Киеву оружие, которое он просит, а в некоторых случаях кажется, что Брюссель стремится к быстрому и согласованному завершению конфликта любой ценой для Украины", — говорится в статье.
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По мнению автора, предоставление статуса кандидата Украине кажется простым пиар-ходом западных политиков — на пути к членству украинцев ждет множество препятствий, многие европейцы рассчитывают, что Киев не сможет их преодолеть.
В прошлую пятницу главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.
Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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