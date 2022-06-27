https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине

На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине - РИА Новости, 27.06.2022

На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине

Статус кандидата в члены ЕС для Украины — всего лишь благородный жест, на практике Брюссель не готов решать проблемы Киева, пишет обозреватель британского... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:34

2022-06-27T18:34

2022-06-27T21:19

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Статус кандидата в члены ЕС для Украины — всего лишь благородный жест, на практике Брюссель не готов решать проблемы Киева, пишет обозреватель британского издания Spiked Тим Блэк."Несмотря на все пресс-конференции и заявления о поддержке Украины, Евросоюз не горит желанием перейти от слов к действиям. Они открыто не желают поставлять Киеву оружие, которое он просит, а в некоторых случаях кажется, что Брюссель стремится к быстрому и согласованному завершению конфликта любой ценой для Украины", — говорится в статье.По мнению автора, предоставление статуса кандидата Украине кажется простым пиар-ходом западных политиков — на пути к членству украинцев ждет множество препятствий, многие европейцы рассчитывают, что Киев не сможет их преодолеть.В прошлую пятницу главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220627/zelenskiy-1798478606.html

https://ria.ru/20220625/status-1798026540.html

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, евросоюз