https://ria.ru/20220627/ukraina-1798481134.html

Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине

Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2022

Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине

Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров G7. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:13

2022-06-27T16:13

2022-06-27T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

g7

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров G7. Так, украинский лидер снова призвал направить Киеву больше оружия и ужесточить антироссийские санкции. При этом он выразил "надежду на завершение конфликта к зиме".Многие пользователи выступили за прекращение военной помощи Украине, которую оказывают Великобритания и другие западные страны."Нужно перестать просить о новых поставках оружия, это лишь усугубляет ситуацию и затягивает кризис", — поддержал его другой."Зеленский, заткнись! Ты неблагодарный! Мы, британцы, не можем позволить себе нормальную жизнь, в то время как наш никчемный премьер-министр посылает Киеву миллиарды…" — возмутился третий."Джонсон должен перестать отправлять наличные Украине. Они нужны в Великобритании, а не для того, чтобы их разворовали в Киеве", — подчеркнул один из читателей.Большинство комментаторов выступили за начало мирных переговоров для скорейшего урегулирования кризиса."Все это можно прекратить хоть завтра. <…> Западная марионетка должна уйти в отставку и признать, что его действия с 2014 года были ошибочными и навязанными ЦРУ и США", — заметил второй."То есть Зеленский хочет, чтобы все это продолжалось по крайней мере до конца года. <…> Что же это за заявление такое, нужно немедленно начать переговоры, слова никого не ранят, а вот боевые действия — да", — заявил другой.Ранее президент Украины заявил лидерам G7, что сейчас Киев не намерен начинать мирный процесс и займется этим только когда "окажется в позиции сильного". Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не верит, что Украине разрешат вернуться к переговорам.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796806681.html

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798419699.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, киев, украина, россия, g7, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, ситуация в днр и лнр, великобритания