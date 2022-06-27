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Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798481134.html
Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине
Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2022
Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине
Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров G7. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:13
2022-06-27T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
g7
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров G7. Так, украинский лидер снова призвал направить Киеву больше оружия и ужесточить антироссийские санкции. При этом он выразил "надежду на завершение конфликта к зиме".Многие пользователи выступили за прекращение военной помощи Украине, которую оказывают Великобритания и другие западные страны."Нужно перестать просить о новых поставках оружия, это лишь усугубляет ситуацию и затягивает кризис", — поддержал его другой."Зеленский, заткнись! Ты неблагодарный! Мы, британцы, не можем позволить себе нормальную жизнь, в то время как наш никчемный премьер-министр посылает Киеву миллиарды…" — возмутился третий."Джонсон должен перестать отправлять наличные Украине. Они нужны в Великобритании, а не для того, чтобы их разворовали в Киеве", — подчеркнул один из читателей.Большинство комментаторов выступили за начало мирных переговоров для скорейшего урегулирования кризиса."Все это можно прекратить хоть завтра. &lt;…&gt; Западная марионетка должна уйти в отставку и признать, что его действия с 2014 года были ошибочными и навязанными ЦРУ и США", — заметил второй."То есть Зеленский хочет, чтобы все это продолжалось по крайней мере до конца года. &lt;…&gt; Что же это за заявление такое, нужно немедленно начать переговоры, слова никого не ранят, а вот боевые действия — да", — заявил другой.Ранее президент Украины заявил лидерам G7, что сейчас Киев не намерен начинать мирный процесс и займется этим только когда "окажется в позиции сильного". Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не верит, что Украине разрешат вернуться к переговорам.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, киев, украина, россия, g7, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, ситуация в днр и лнр, великобритания
16:13 27.06.2022 (обновлено: 16:49 27.06.2022)
 
Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за призывы поставить Киеву больше вооружений

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров G7.
Так, украинский лидер снова призвал направить Киеву больше оружия и ужесточить антироссийские санкции. При этом он выразил "надежду на завершение конфликта к зиме".
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Многие пользователи выступили за прекращение военной помощи Украине, которую оказывают Великобритания и другие западные страны.

"Чем скорее мы перестанем потакать этому идиоту-президенту, тем скорее разрешится конфликт на Украине и будет спасено огромное множество невинных жизней", — отметил один из комментаторов.

"Нужно перестать просить о новых поставках оружия, это лишь усугубляет ситуацию и затягивает кризис", — поддержал его другой.
"Зеленский, заткнись! Ты неблагодарный! Мы, британцы, не можем позволить себе нормальную жизнь, в то время как наш никчемный премьер-министр посылает Киеву миллиарды…" — возмутился третий.
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"Джонсон должен перестать отправлять наличные Украине. Они нужны в Великобритании, а не для того, чтобы их разворовали в Киеве", — подчеркнул один из читателей.
Большинство комментаторов выступили за начало мирных переговоров для скорейшего урегулирования кризиса.
"Так называемые лидеры западного мира должны надавить на Зеленского для мирного урегулирования конфликта. Ради всеобщего блага!" — призвал пользователь.
"Все это можно прекратить хоть завтра. <…> Западная марионетка должна уйти в отставку и признать, что его действия с 2014 года были ошибочными и навязанными ЦРУ и США", — заметил второй.
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"То есть Зеленский хочет, чтобы все это продолжалось по крайней мере до конца года. <…> Что же это за заявление такое, нужно немедленно начать переговоры, слова никого не ранят, а вот боевые действия — да", — заявил другой.

"Почему бы Зеленскому не призвать страны G7 организовать переговоры, вместо того чтобы постоянно клянчить оружие для продолжения конфликта, в котором он обречен проиграть…" — задался вопросом еще один пользователь.

Ранее президент Украины заявил лидерам G7, что сейчас Киев не намерен начинать мирный процесс и займется этим только когда "окажется в позиции сильного". Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не верит, что Украине разрешат вернуться к переговорам.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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