https://ria.ru/20220627/ukraina-1798460177.html
Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины
Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины
Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 дал понять, что затягивание боевых действий не отвечает интересам Украины, и попросил учесть это при планировании... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:23
2022-06-27T15:23
2022-06-27T15:42
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
сша
джейк салливан
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 дал понять, что затягивание боевых действий не отвечает интересам Украины, и попросил учесть это при планировании военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Он считает, что затяжной конфликт не в интересах украинского народа по очевидным причинам", - сказал Салливан журналистам по итогам встречи.Он добавил, что Зеленский призвал спонсоров Украины "максимально использовать следующие несколько месяцев".
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина, сша, джейк салливан, ситуация в днр и лнр
15:23 27.06.2022 (обновлено: 15:42 27.06.2022)
Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины
Зеленский на саммите G7 заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины