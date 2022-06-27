https://ria.ru/20220627/ukraina-1798460177.html

Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины

Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины

Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 дал понять, что затягивание боевых действий не отвечает интересам Украины, и попросил учесть это при планировании... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:23

2022-06-27T15:23

2022-06-27T15:42

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

украина

сша

джейк салливан

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 дал понять, что затягивание боевых действий не отвечает интересам Украины, и попросил учесть это при планировании военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Он считает, что затяжной конфликт не в интересах украинского народа по очевидным причинам", - сказал Салливан журналистам по итогам встречи.Он добавил, что Зеленский призвал спонсоров Украины "максимально использовать следующие несколько месяцев".

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, сша, джейк салливан, ситуация в днр и лнр