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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:52
2022-06-27T14:52
2022-06-27T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Также российская ПВО перехватила две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный в Черном море.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
14:52 27.06.2022 (обновлено: 16:43 27.06.2022)
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российская ПВО сбила десять украинских беспилотников и перехватила две ракеты "Точки-У"