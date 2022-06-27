https://ria.ru/20220627/ukraina-1798449883.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2022

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:52

2022-06-27T14:52

2022-06-27T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

харьковская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588274_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_72659cf43412c9923febdb116eebd76f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Также российская ПВО перехватила две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный в Черном море.

херсонская область

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины