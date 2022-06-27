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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:52
2022-06-27T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Также российская ПВО перехватила две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный в Черном море.
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в мире, херсонская область , харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
14:52 27.06.2022 (обновлено: 16:43 27.06.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российская ПВО сбила десять украинских беспилотников и перехватила две ракеты "Точки-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также российская ПВО перехватила две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный в Черном море.
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