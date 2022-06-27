Рейтинг@Mail.ru
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443907.html
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных - РИА Новости, 27.06.2022
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных
На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:39
2022-06-27T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
лисичанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798447623_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f3433624dea86b7f397134eab7cb0cd.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Отмечается, что российские подразделения накануне ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14-ти иностранцев, в ходе боев в трех километрах от Лисичанского НПЗ в Луганской народной республике.Там подчеркнули, что в рядах этого бандитского формирования воюют преимущественно уголовники.Уничтоженные боевики были причастны "к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года".В середине апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии.В свою очередь, в СК России заявили, что ведомство установило каждого участника "грузинского легиона".
https://ria.ru/20220412/baramidze-1783036485.html
лисичанск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798447623_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_54ac15eef0569367f170909f62e1016f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
14:39 27.06.2022 (обновлено: 17:04 27.06.2022)
 
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных

Минобороны сообщило об уничтожении грузинских наемников, пытавших российских солдат

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" Вооруженных сил России
Бронеавтомобиль Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Тигр" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что российские подразделения накануне ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14-ти иностранцев, в ходе боев в трех километрах от Лисичанского НПЗ в Луганской народной республике.

"Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион, — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в рядах этого бандитского формирования воюют преимущественно уголовники.
Георгий Барамидзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 10:03Специальная военная операция на Украине
Бывший вице-премьер Грузии воюет на Украине в составе наемников
Уничтоженные боевики были причастны "к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года".
"Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали", — заключили в ведомстве.
В середине апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии.
В свою очередь, в СК России заявили, что ведомство установило каждого участника "грузинского легиона".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛисичанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала