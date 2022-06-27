https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443907.html

На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных

На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных - РИА Новости, 27.06.2022

На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных

На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:39

2022-06-27T14:39

2022-06-27T17:04

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798447623_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f3433624dea86b7f397134eab7cb0cd.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Отмечается, что российские подразделения накануне ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14-ти иностранцев, в ходе боев в трех километрах от Лисичанского НПЗ в Луганской народной республике.Там подчеркнули, что в рядах этого бандитского формирования воюют преимущественно уголовники.Уничтоженные боевики были причастны "к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года".В середине апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии.В свою очередь, в СК России заявили, что ведомство установило каждого участника "грузинского легиона".

https://ria.ru/20220412/baramidze-1783036485.html

лисичанск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина