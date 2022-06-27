14:39 27.06.2022 (обновлено: 17:04 27.06.2022)
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных
Минобороны сообщило об уничтожении грузинских наемников, пытавших российских солдат
Бронеавтомобиль "Тигр" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Украине уничтожили грузинских наемников, причастных к зверским убийствам российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что российские подразделения накануне ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14-ти иностранцев, в ходе боев в трех километрах от Лисичанского НПЗ в Луганской народной республике.
"Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион, — рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что в рядах этого бандитского формирования воюют преимущественно уголовники.
Уничтоженные боевики были причастны "к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года".
"Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали", — заключили в ведомстве.
В середине апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии.
В свою очередь, в СК России заявили, что ведомство установило каждого участника "грузинского легиона".