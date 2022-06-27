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Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год - РИА Новости, 27.06.2022
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Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год
Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год - РИА Новости, 27.06.2022
Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год
Запланированная и уже предоставленная странами G7 бюджетная поддержка Киеву в 2022 году уже составила 29,5 миллиарда долларов, говорится в коммюнике по итогам... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:19
2022-06-27T15:10
в мире
россия
украина
g7
сша
европейский банк реконструкции и развития
всемирный банк
саммит g7
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запланированная и уже предоставленная странами G7 бюджетная поддержка Киеву в 2022 году уже составила 29,5 миллиарда долларов, говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки"."На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили до 29,5 миллиарда долларов США, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета", - сообщили лидеры G7.При этом дополнительная финансовая помощь государственным и частным предприятиям Украины через ЕБРР и структуры Всемирного банка составит 3,5 миллиарда долларов.
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в мире, россия, украина, g7, сша, европейский банк реконструкции и развития, всемирный банк, саммит g7
14:19 27.06.2022 (обновлено: 15:10 27.06.2022)
 
Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год

Сумма, выделенная для поддержки Киева в 2022 году, составляет 29,5 миллиарда

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки"
Встреча лидеров стран Большой семерки - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запланированная и уже предоставленная странами G7 бюджетная поддержка Киеву в 2022 году уже составила 29,5 миллиарда долларов, говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки".
"На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили до 29,5 миллиарда долларов США, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета", - сообщили лидеры G7.
При этом дополнительная финансовая помощь государственным и частным предприятиям Украины через ЕБРР и структуры Всемирного банка составит 3,5 миллиарда долларов.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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В миреРоссияУкраинаG7СШАЕвропейский банк реконструкции и развитияВсемирный банкСаммит G7
 
 
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