https://ria.ru/20220627/ukraina-1798435904.html

Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год

Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год - РИА Новости, 27.06.2022

Страны G7 подсчитали сумму бюджетной поддержки Киева на 2022 год

Запланированная и уже предоставленная странами G7 бюджетная поддержка Киеву в 2022 году уже составила 29,5 миллиарда долларов, говорится в коммюнике по итогам... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:19

2022-06-27T14:19

2022-06-27T15:10

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запланированная и уже предоставленная странами G7 бюджетная поддержка Киеву в 2022 году уже составила 29,5 миллиарда долларов, говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки"."На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили до 29,5 миллиарда долларов США, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета", - сообщили лидеры G7.При этом дополнительная финансовая помощь государственным и частным предприятиям Украины через ЕБРР и структуры Всемирного банка составит 3,5 миллиарда долларов.

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в мире, россия, украина, g7, сша, европейский банк реконструкции и развития, всемирный банк, саммит g7