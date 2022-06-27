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Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России

Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России - РИА Новости, 27.06.2022

Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России

Лидеры G7 заявили, что изучат варианты оказания Киеву гумпомощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных российских активов,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:06

2022-06-27T14:06

2022-06-27T14:32

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что изучат варианты оказания Киеву гумпомощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении лидеров "семерки"."Мы также изучим другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных нужд Украины, ее скорейшего восстановления и реконструкции, в том числе с использованием замороженных российских активов в соответствии с нашим национальным законодательством", - говорится в распространенном заявлении лидеров G7.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

https://ria.ru/20220322/aktivy-1779369997.html

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