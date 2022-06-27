https://ria.ru/20220627/ukraina-1798430041.html
Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России
Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России - РИА Новости, 27.06.2022
Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России
Лидеры G7 заявили, что изучат варианты оказания Киеву гумпомощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных российских активов,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:06
2022-06-27T14:06
2022-06-27T14:32
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что изучат варианты оказания Киеву гумпомощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении лидеров "семерки"."Мы также изучим другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных нужд Украины, ее скорейшего восстановления и реконструкции, в том числе с использованием замороженных российских активов в соответствии с нашим национальным законодательством", - говорится в распространенном заявлении лидеров G7.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
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в мире, россия, украина, g7, владимир путин, дмитрий кулеба, сша, мид украины
14:06 27.06.2022 (обновлено: 14:32 27.06.2022)
Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева активами России
Лидеры G7 изучат возможность финансирования Киева замороженными активами России