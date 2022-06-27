https://ria.ru/20220627/ukraina-1798390797.html

Более 4,3 миллиона человек прибыли с Украины в Польшу с 24 февраля

Более 4,3 миллиона человек прибыли с Украины в Польшу с 24 февраля - РИА Новости, 27.06.2022

Более 4,3 миллиона человек прибыли с Украины в Польшу с 24 февраля

Более 4,3 миллиона человек прибыли в Польшу с Украины с конца февраля, однако в стране остается около трети от этого количества, сообщила в понедельник... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:39

2022-06-27T12:39

2022-06-27T13:28

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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Более 4,3 миллиона человек прибыли в Польшу с Украины с конца февраля, однако в стране остается около трети от этого количества, сообщила в понедельник Пограничная стража Польши."С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,367 миллиона человек", — говорится в сообщении.По данным польских пограничников, только за минувшие сутки в Польшу прибыли 24 тысячи беженцев с Украины. При этом в обратном направлении выезжает людей несколько больше, чем прибывает в Польшу. За минувшее воскресенье Польшу в направлении Украины покинули 32,2 тысячи человек.Согласно подсчетам МВД Польши, в настоящее время в Польше остаются около 1,3 – 1,5 миллиона беженцев с Украины. 1,188 миллиона прибывших получили в стране номер PESEL (индивидуальный личный номер). Около 250 тысяч из них уже начали легальную работу.

https://ria.ru/20220624/ukraina-1797968959.html

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украина, польша, в мире, мвд польши