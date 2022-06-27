11:21 27.06.2022 (обновлено: 11:37 27.06.2022)
Киев прекратит действие двух соглашений с Москвой по ядерной безопасности
Госрегулирование: Киев прекратит действие двух соглашений с Москвой в ядерной безопасности
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украина прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности, сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госрегулирование).
"Госрегулирование прекращает действие ряда соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно тексту сообщения, прекращается действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 г.) и соглашения между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 г.).
О прекращении действия указанных международных договоров проинформировано министерство иностранных дел Украины. Соответствующий приказ был подписан 24 июня.
Приказ соответствует статье 62 Венской конвенции о праве международных договоров, закона "О международных договорах Украины", положению о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров Украины межведомственного характера.