https://ria.ru/20220627/ukraina-1798352355.html

Киев прекратит действие двух соглашений с Москвой по ядерной безопасности

Киев прекратит действие двух соглашений с Москвой по ядерной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022

Киев прекратит действие двух соглашений с Москвой по ядерной безопасности

Украина прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности, сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:21

2022-06-27T11:21

2022-06-27T11:37

в мире

украина

россия

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украина прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности, сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госрегулирование)."Госрегулирование прекращает действие ряда соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно тексту сообщения, прекращается действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 г.) и соглашения между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 г.).О прекращении действия указанных международных договоров проинформировано министерство иностранных дел Украины. Соответствующий приказ был подписан 24 июня.Приказ соответствует статье 62 Венской конвенции о праве международных договоров, закона "О международных договорах Украины", положению о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров Украины межведомственного характера.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, мид украины