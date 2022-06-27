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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 27.06.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня, РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:57
2022-06-27T10:57
2022-06-27T11:06
экономика
россия
украина
газпром
природный газ
луганская народная республика
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 27 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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РИА Новости
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экономика, россия, украина, газпром, природный газ, луганская народная республика, европа, санкции в отношении россии
10:57 27.06.2022 (обновлено: 11:06 27.06.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 42,1 миллиона кубов на 27 июня