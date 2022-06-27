https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html

В ЛНР рассказали о тяжелых потерях украинских войск в районе Лисичанска

В ЛНР рассказали о тяжелых потерях украинских войск в районе Лисичанска - РИА Новости, 27.06.2022

В ЛНР рассказали о тяжелых потерях украинских войск в районе Лисичанска

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что продолжает развивать успешное наступление в районе Лисичанска при огневой поддержке российской... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:22

2022-06-27T10:22

2022-06-27T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797695646_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_2e6be926a7c7edd58d39b11df7f3ee1c.jpg

ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что продолжает развивать успешное наступление в районе Лисичанска при огневой поддержке российской армии.В свою очередь, корреспондент РИА Новости передает, что группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску и отрезает противнику пути к отступлению.Основной точкой сбора для эвакуации украинских подразделений из намечающегося "котла" был поселок Волчеяровка Попаснянского района, который заняли Вооруженные силы России.По словам одного из офицеров, несколько дней назад из Лисичанска можно было уйти по четырем дорогам, а теперь остались только две.При этом отходящие украинские части продолжают обстреливать из артиллерии соседние поселки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Главной ее целью в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220627/soldat-1798293457.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, украина, россия