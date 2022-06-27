10:22 27.06.2022 (обновлено: 10:58 27.06.2022)
В ЛНР рассказали о тяжелых потерях украинских войск в районе Лисичанска
Народная милиция ЛНР: развиваем наступление под Лисичанском, ВСУ несут тяжелые потери
Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что продолжает развивать успешное наступление в районе Лисичанска при огневой поддержке российской армии.
"Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес тяжелые потери в живой силе и бронетехнике. Получено трофейное вооружение", — говорится в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
В свою очередь, корреспондент РИА Новости передает, что группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску и отрезает противнику пути к отступлению.
Основной точкой сбора для эвакуации украинских подразделений из намечающегося "котла" был поселок Волчеяровка Попаснянского района, который заняли Вооруженные силы России.
По словам одного из офицеров, несколько дней назад из Лисичанска можно было уйти по четырем дорогам, а теперь остались только две.
При этом отходящие украинские части продолжают обстреливать из артиллерии соседние поселки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Главной ее целью в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.