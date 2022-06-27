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Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком

Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком - РИА Новости, 27.06.2022

Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком

В вооруженных силах Украины творится бардак, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:33

2022-06-27T09:33

2022-06-27T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В вооруженных силах Украины творится бардак, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Такого бардака, как в украинской армии, - это ужас. Бестактность, молодые офицеры, необученные, не умеют управлять", - сказал он.Двое других военнопленных заявили, что их подразделения офицеры бросили."На самом деле все оказалось изначально не так. От самого военкомата, еще там, дома, и по сегодняшний день все как-то построено на лжи, абсолютно все", - добавил четвертый.

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2022

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в мире, украина, вооруженные силы украины