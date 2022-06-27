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Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком
Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком - РИА Новости, 27.06.2022
Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком
В вооруженных силах Украины творится бардак, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:33
2022-06-27T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В вооруженных силах Украины творится бардак, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Такого бардака, как в украинской армии, - это ужас. Бестактность, молодые офицеры, необученные, не умеют управлять", - сказал он.Двое других военнопленных заявили, что их подразделения офицеры бросили."На самом деле все оказалось изначально не так. От самого военкомата, еще там, дома, и по сегодняшний день все как-то построено на лжи, абсолютно все", - добавил четвертый.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
09:33 27.06.2022 (обновлено: 10:52 27.06.2022)
 
Военнопленный назвал обстановку в украинской армии бардаком

Попавший в плен военный назвал обстановку в украинской армии бардаком

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В вооруженных силах Украины творится бардак, рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
"Такого бардака, как в украинской армии, - это ужас. Бестактность, молодые офицеры, необученные, не умеют управлять", - сказал он.
Двое других военнопленных заявили, что их подразделения офицеры бросили.
"На самом деле все оказалось изначально не так. От самого военкомата, еще там, дома, и по сегодняшний день все как-то построено на лжи, абсолютно все", - добавил четвертый.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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