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Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву" - РИА Новости, 27.06.2022
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Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"
Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву" - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"
Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:17
2022-06-27T21:29
в мире
вадим красносельский
молдавия
румыния
майя санду
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В конце мая лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подчеркивал, что ПМР не вынашивает агрессивных планов против соседей, несмотря на проводимые ими провокации.На территории Приднестровья за короткий период времени произошла серия терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части рядом с селом Парканы и на вышке радиотелецентра около поселка Маяк.Кроме того, в начале июня дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка. Возбуждено дело по статье "диверсия". По словам главы Приднестровья, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220616/pridnestrove-1795681602.html
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в мире, вадим красносельский, молдавия, румыния, майя санду, владимир зеленский
20:17 27.06.2022 (обновлено: 21:29 27.06.2022)
 
Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"

Зеленский заявил о готовности ответить ударом в случае угрозы со стороны Приднестровья

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сегодня поднимали вопрос рисков — я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья. <...> Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду.

В конце мая лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подчеркивал, что ПМР не вынашивает агрессивных планов против соседей, несмотря на проводимые ими провокации.
На территории Приднестровья за короткий период времени произошла серия терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части рядом с селом Парканы и на вышке радиотелецентра около поселка Маяк.
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Кроме того, в начале июня дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка. Возбуждено дело по статье "диверсия".
По словам главы Приднестровья, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.
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В миреВадим КрасносельскийМолдавияРумынияМайя СандуВладимир Зеленский
 
 
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