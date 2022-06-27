https://ria.ru/20220627/udar-1798560981.html

Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"

Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву" - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"

Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:17

2022-06-27T20:17

2022-06-27T21:29

в мире

вадим красносельский

молдавия

румыния

майя санду

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В конце мая лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подчеркивал, что ПМР не вынашивает агрессивных планов против соседей, несмотря на проводимые ими провокации.На территории Приднестровья за короткий период времени произошла серия терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части рядом с селом Парканы и на вышке радиотелецентра около поселка Маяк.Кроме того, в начале июня дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка. Возбуждено дело по статье "диверсия". По словам главы Приднестровья, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220616/pridnestrove-1795681602.html

https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вадим красносельский, молдавия, румыния, майя санду, владимир зеленский