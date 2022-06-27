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Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме - РИА Новости, 27.06.2022
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Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме - РИА Новости, 27.06.2022
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме
Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:49
2022-06-27T15:49
россия
происшествия
кострома
костромской областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Шумская-Сколдинова.В понедельник в Костромском областном суде идут прения сторон, также суд заслушает последнее слово обвиняемых."В судебных прениях выступил один из государственных обвинителей – прокурор региона Юрий Рываев. Сторона государственного обвинения с учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимых настаивает на вынесении обвинительного приговора с назначением обоим фигурантам пожизненного лишения свободы", - сказала собеседница агентства.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html
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россия, происшествия, кострома, костромской областной суд
15:49 27.06.2022
 
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме

Прокуратура запросила пожизненное заключение обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Шумская-Сколдинова.
В понедельник в Костромском областном суде идут прения сторон, также суд заслушает последнее слово обвиняемых.
Глава СК России Александр Бастрыкин
13 января, 08:47
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
"В судебных прениях выступил один из государственных обвинителей – прокурор региона Юрий Рываев. Сторона государственного обвинения с учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимых настаивает на вынесении обвинительного приговора с назначением обоим фигурантам пожизненного лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:08
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.
Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
 
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