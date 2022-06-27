https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798471116.html
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме - РИА Новости, 27.06.2022
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме
Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:49
2022-06-27T15:49
2022-06-27T15:49
россия
происшествия
кострома
костромской областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Шумская-Сколдинова.В понедельник в Костромском областном суде идут прения сторон, также суд заслушает последнее слово обвиняемых."В судебных прениях выступил один из государственных обвинителей – прокурор региона Юрий Рываев. Сторона государственного обвинения с учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимых настаивает на вынесении обвинительного приговора с назначением обоим фигурантам пожизненного лишения свободы", - сказала собеседница агентства.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html
https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, кострома, костромской областной суд
Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме
Прокуратура запросила пожизненное заключение обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Шумская-Сколдинова.
В понедельник в Костромском областном суде
идут прения сторон, также суд заслушает последнее слово обвиняемых.
"В судебных прениях выступил один из государственных обвинителей – прокурор региона Юрий Рываев. Сторона государственного обвинения с учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимых настаивает на вынесении обвинительного приговора с назначением обоим фигурантам пожизненного лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме
и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.
Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.