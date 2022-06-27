https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798471116.html

Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме

Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме - РИА Новости, 27.06.2022

Прокуратура запросила пожизненное обвиняемым в убийстве ребенка в Костроме

Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:49

2022-06-27T15:49

2022-06-27T15:49

россия

происшествия

кострома

костромской областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Шумская-Сколдинова.В понедельник в Костромском областном суде идут прения сторон, также суд заслушает последнее слово обвиняемых."В судебных прениях выступил один из государственных обвинителей – прокурор региона Юрий Рываев. Сторона государственного обвинения с учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимых настаивает на вынесении обвинительного приговора с назначением обоим фигурантам пожизненного лишения свободы", - сказала собеседница агентства.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.

https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html

https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html

россия

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кострома, костромской областной суд