https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798296536.html
Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым
Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым
Сотрудники Следственного комитета России обнаружили в Мариуполе тело мужчины, об убийстве которого украинскими военнослужащими стало известно в ходе... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T07:03
2022-06-27T07:03
2022-06-27T09:55
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
украина
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МАРИУПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили в Мариуполе тело мужчины, об убийстве которого украинскими военнослужащими стало известно в ходе расследования о военных преступлений против мирных граждан.Корреспондент РИА Новости побывал на месте, где нашли и осматривали тело, а также передали останки на криминалистическую экспертизу.По данным следствия, в конце февраля — начале марта некий Катранич (украинский военный) и его товарищ на улице для проверки документов остановили мужчину в возрасте. В паспорте у него нашли отметку о пересечении границы с Крымом в 2018 году, что послужило основанием для задержания и последующего убийства. Тело выкинули за стену одного из укрепрайонов Мариуполя, найти его удалось по показаниям задержанных.В ходе проведения следственных мероприятий следователи СК также осмотрели тело на предмет минирования, так как это является распространенной практикой со стороны украинских националистов. Были взяты пробы генетического материала, что, возможно, позволит родственникам погибшего узнать о произошедшем с их близким.
https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html
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Следственные действия по делу мужчины, убитого за отметку о пересечении границы с Крымом
Следственные действия по делу мужчины, убитого за отметку о пересечении границы с Крымом
2022-06-27T07:03
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PT1M43S
РИА Новости
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мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина
07:03 27.06.2022 (обновлено: 09:55 27.06.2022)
Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым
Украинские военные в Мариуполе убили мирного жителя за штамп о поездке в Крым в 2018 году