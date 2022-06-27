https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798296536.html

Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым

Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили в Мариуполе тело мужчины, об убийстве которого украинскими военнослужащими стало известно в ходе... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T07:03

2022-06-27T07:03

2022-06-27T09:55

специальная военная операция на украине

мариуполь

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следственный комитет россии (ск рф)

в мире

украина

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МАРИУПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили в Мариуполе тело мужчины, об убийстве которого украинскими военнослужащими стало известно в ходе расследования о военных преступлений против мирных граждан.Корреспондент РИА Новости побывал на месте, где нашли и осматривали тело, а также передали останки на криминалистическую экспертизу.По данным следствия, в конце февраля — начале марта некий Катранич (украинский военный) и его товарищ на улице для проверки документов остановили мужчину в возрасте. В паспорте у него нашли отметку о пересечении границы с Крымом в 2018 году, что послужило основанием для задержания и последующего убийства. Тело выкинули за стену одного из укрепрайонов Мариуполя, найти его удалось по показаниям задержанных.В ходе проведения следственных мероприятий следователи СК также осмотрели тело на предмет минирования, так как это является распространенной практикой со стороны украинских националистов. Были взяты пробы генетического материала, что, возможно, позволит родственникам погибшего узнать о произошедшем с их близким.

https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

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Следственные действия по делу мужчины, убитого за отметку о пересечении границы с Крымом Следственные действия по делу мужчины, убитого за отметку о пересечении границы с Крымом 2022-06-27T07:03 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина