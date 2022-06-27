https://ria.ru/20220627/turizm-1798389454.html

Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья

Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья - РИА Новости, 27.06.2022

Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выдвинул ряд инициатив по продвижению внутреннего туризма в регионах Поволжья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:36

2022-06-27T12:36

2022-06-27T12:36

ульяновская область

алексей русских

туризм

сангаджи тарбаев

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УЛЬЯНОВСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выдвинул ряд инициатив по продвижению внутреннего туризма в регионах Поволжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава области принял участие в работе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках Чебоксарского экономического форума. Наряду с ульяновской делегацией, мероприятие посетили специалисты сферы туризма из Чувашии, Нижегородской области и Татарстана, говорится в сообщении.Как отметил Русских, у регионов Поволжья сегодня есть общая задача: привлечь максимальное количество туристов. Для этого, по его мнению, следует развивать совместные инициативы в сфере культуры и туризма. В частности, губернатор озвучил ряд предложений по развитию речного туризма, которые могут ускорить реализацию нового федерального проекта "Великий Волжский путь".Глава комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев, в свою очередь, предложил включить Ульяновскую область в состав рабочей группы по разработке законопроекта о речном туризме.Русских подчеркнул, что Ульяновская область уже включилась в маршрут "Волжское путешествие", объединивший семь субъектов ПФО. В рамках проекта регион готов показывать туристам уникальный геопарк "Ундория". Ранее на площадке ПМЭФ глава региона обратил внимание на то, что региону требуется расширение площадей Ундоровского палеонтологического музея. В решении данного вопроса область рассчитывает на поддержку федеральных ведомств, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220615/ulyanovsk-1795508407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, туризм, сангаджи тарбаев