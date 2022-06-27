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Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья - РИА Новости, 27.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220627/turizm-1798389454.html
Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья
Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья - РИА Новости, 27.06.2022
Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выдвинул ряд инициатив по продвижению внутреннего туризма в регионах Поволжья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:36
2022-06-27T12:36
ульяновская область
алексей русских
туризм
сангаджи тарбаев
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УЛЬЯНОВСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выдвинул ряд инициатив по продвижению внутреннего туризма в регионах Поволжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава области принял участие в работе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках Чебоксарского экономического форума. Наряду с ульяновской делегацией, мероприятие посетили специалисты сферы туризма из Чувашии, Нижегородской области и Татарстана, говорится в сообщении.Как отметил Русских, у регионов Поволжья сегодня есть общая задача: привлечь максимальное количество туристов. Для этого, по его мнению, следует развивать совместные инициативы в сфере культуры и туризма. В частности, губернатор озвучил ряд предложений по развитию речного туризма, которые могут ускорить реализацию нового федерального проекта "Великий Волжский путь".Глава комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев, в свою очередь, предложил включить Ульяновскую область в состав рабочей группы по разработке законопроекта о речном туризме.Русских подчеркнул, что Ульяновская область уже включилась в маршрут "Волжское путешествие", объединивший семь субъектов ПФО. В рамках проекта регион готов показывать туристам уникальный геопарк "Ундория". Ранее на площадке ПМЭФ глава региона обратил внимание на то, что региону требуется расширение площадей Ундоровского палеонтологического музея. В решении данного вопроса область рассчитывает на поддержку федеральных ведомств, отмечает пресс-служба.
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алексей русских, туризм, сангаджи тарбаев
12:36 27.06.2022
 

Алексей Русских поделился идеями по продвижению туризма в регионах Поволжья

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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УЛЬЯНОВСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выдвинул ряд инициатив по продвижению внутреннего туризма в регионах Поволжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава области принял участие в работе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках Чебоксарского экономического форума. Наряду с ульяновской делегацией, мероприятие посетили специалисты сферы туризма из Чувашии, Нижегородской области и Татарстана, говорится в сообщении.
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Как отметил Русских, у регионов Поволжья сегодня есть общая задача: привлечь максимальное количество туристов. Для этого, по его мнению, следует развивать совместные инициативы в сфере культуры и туризма. В частности, губернатор озвучил ряд предложений по развитию речного туризма, которые могут ускорить реализацию нового федерального проекта "Великий Волжский путь".
Ульяновской области и Чувашской Республики уже имеется значительный позитивный опыт осуществления совместных проектов, работает соглашение о сотрудничестве в различных сферах. Новый импульс нашему взаимодействию призван дать межрегиональный туристический проект "Великий Волжский путь", в который вошли пять регионов ПФО. Один из приоритетов проекта – восстановление системы речных пассажирских перевозок по Волге. Это особенно актуально для Ульяновской области. Чтобы ускорить реализацию проекта, считаю необходимым запустить дополнительные федеральные механизмы, которые помогут регионам приобрести речной транспорт, построить портовую инфраструктуру и причальные стенки. Свои предложения мы обязательно направим в профильный комитет Госдумы для включения в новый законопроект о речном туризме", - приводит пресс-служба слова Русских.
Глава комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев, в свою очередь, предложил включить Ульяновскую область в состав рабочей группы по разработке законопроекта о речном туризме.
Русских подчеркнул, что Ульяновская область уже включилась в маршрут "Волжское путешествие", объединивший семь субъектов ПФО. В рамках проекта регион готов показывать туристам уникальный геопарк "Ундория". Ранее на площадке ПМЭФ глава региона обратил внимание на то, что региону требуется расширение площадей Ундоровского палеонтологического музея. В решении данного вопроса область рассчитывает на поддержку федеральных ведомств, отмечает пресс-служба.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихТуризмСангаджи Тарбаев
 
 
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