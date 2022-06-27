https://ria.ru/20220627/turchak-1798542050.html
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации - РИА Новости, 27.06.2022
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации
Партия "Единая Россия" отправила более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил в понедельник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:08
2022-06-27T19:08
2022-06-27T19:08
общество
здоровье - общество
донбасс
москва
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отправила более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил в понедельник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Единая Россия" с первых дней специальной военной операции выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гуманитарной помощи. На сегодняшний день отправлено уже порядка 9,5 тысячи тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, без учёта грузов Минобороны порядка 60% всей гуманитарной помощи, которая пересекла границу Российской Федерации. Партия уже открыла 18 гуманитарных центров на Донбассе и на освобождённых территориях, тысячи наших волонтёров, включая волонтёров Москвы, как в России, так и на Донбассе оказывают помощь людям", - сказал Турчак на XXVII конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".Он отметил, что Москва активно принимает участие в поддержке и по партийной линии уже отправила 300 тонн гуманитарной помощи, а столичные волонтёры помогают в восстановлении городов Донбасса и раненым в госпиталях.
донбасс
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_eb53aa742ef798614051e127f4097891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, донбасс, москва, россия, единая россия
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации
Турчак: ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации