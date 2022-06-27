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ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации - РИА Новости, 27.06.2022
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ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации - РИА Новости, 27.06.2022
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации
Партия "Единая Россия" отправила более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил в понедельник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:08
2022-06-27T19:08
общество
здоровье - общество
донбасс
москва
россия
единая россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отправила более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил в понедельник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Единая Россия" с первых дней специальной военной операции выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гуманитарной помощи. На сегодняшний день отправлено уже порядка 9,5 тысячи тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, без учёта грузов Минобороны порядка 60% всей гуманитарной помощи, которая пересекла границу Российской Федерации. Партия уже открыла 18 гуманитарных центров на Донбассе и на освобождённых территориях, тысячи наших волонтёров, включая волонтёров Москвы, как в России, так и на Донбассе оказывают помощь людям", - сказал Турчак на XXVII конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".Он отметил, что Москва активно принимает участие в поддержке и по партийной линии уже отправила 300 тонн гуманитарной помощи, а столичные волонтёры помогают в восстановлении городов Донбасса и раненым в госпиталях.
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общество, здоровье - общество, донбасс, москва, россия, единая россия
19:08 27.06.2022
 
ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации

Турчак: ЕР отправила 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отправила более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил в понедельник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Единая Россия" с первых дней специальной военной операции выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гуманитарной помощи. На сегодняшний день отправлено уже порядка 9,5 тысячи тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, без учёта грузов Минобороны порядка 60% всей гуманитарной помощи, которая пересекла границу Российской Федерации. Партия уже открыла 18 гуманитарных центров на Донбассе и на освобождённых территориях, тысячи наших волонтёров, включая волонтёров Москвы, как в России, так и на Донбассе оказывают помощь людям", - сказал Турчак на XXVII конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".
Он отметил, что Москва активно принимает участие в поддержке и по партийной линии уже отправила 300 тонн гуманитарной помощи, а столичные волонтёры помогают в восстановлении городов Донбасса и раненым в госпиталях.
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