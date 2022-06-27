Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/tromb-1798330338.html
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб - РИА Новости, 27.06.2022
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб
Врачи из Московской области обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб, который располагался в крупном сосуде шеи - это невероятный случай, так как в юном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:36
2022-06-27T10:36
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
видное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб, который располагался в крупном сосуде шеи - это невероятный случай, так как в юном возрасте тромбы не образуются, рассказали в региональном минздраве."Профосмотр в Подмосковье помог выявить тромб у 15-летнего подростка. Подросток 15 лет проходил профосмотр в Видновской районной клинической больнице. В ходе беседы с неврологом он упомянул про однократную потерю сознания. Специалист, дабы исключить возможные патологии, направил школьника на дополнительное обследование - УЗИ сосудов шеи", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря своевременно проведенной диагностике сейчас юноша находится под пристальным наблюдением специалистов и получает терапию кроворазжижающими препаратами. Это позволило устранить угрозу жизни."В ходе диагностики у пациента был выявлен флотирующий – то есть зафиксированный только с одной стороны и обтекаемый потоком крови - тромб левой яремной вены. Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает. Выявленный подвижный тромб больших размеров располагался в крупном сосуде шеи и свидетельствовал о риске тромбоэмболии легочной артерии - это сложнейшее острое состояние, которое может закончиться летальным исходом", - приводят в сообщении слова врача УЗИ-диагностики детской поликлиники Видновской РКБ Полины Лавровой.Предполагается, что смертельно опасный тромб стал осложнением после заболевания коронавирусом два месяца назад, болезнь подросток перенес в тяжелой форме, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html
https://ria.ru/20211220/tromb-1764507536.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), видное
10:36 27.06.2022
 
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб

В подмосковном Видном врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб в шее

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб, который располагался в крупном сосуде шеи - это невероятный случай, так как в юном возрасте тромбы не образуются, рассказали в региональном минздраве.
"Профосмотр в Подмосковье помог выявить тромб у 15-летнего подростка. Подросток 15 лет проходил профосмотр в Видновской районной клинической больнице. В ходе беседы с неврологом он упомянул про однократную потерю сознания. Специалист, дабы исключить возможные патологии, направил школьника на дополнительное обследование - УЗИ сосудов шеи", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря своевременно проведенной диагностике сейчас юноша находится под пристальным наблюдением специалистов и получает терапию кроворазжижающими препаратами. Это позволило устранить угрозу жизни.
Тромб - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 09:00Наука
Ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза
"В ходе диагностики у пациента был выявлен флотирующий – то есть зафиксированный только с одной стороны и обтекаемый потоком крови - тромб левой яремной вены. Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает. Выявленный подвижный тромб больших размеров располагался в крупном сосуде шеи и свидетельствовал о риске тромбоэмболии легочной артерии - это сложнейшее острое состояние, которое может закончиться летальным исходом", - приводят в сообщении слова врача УЗИ-диагностики детской поликлиники Видновской РКБ Полины Лавровой.
Предполагается, что смертельно опасный тромб стал осложнением после заболевания коронавирусом два месяца назад, болезнь подросток перенес в тяжелой форме, уточнили в министерстве.
Структура тромба в коронарной артерии
20 декабря 2021, 11:07
Врач рассказал, как самостоятельно распознать тромб
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Видное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала