https://ria.ru/20220627/tromb-1798330338.html
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб - РИА Новости, 27.06.2022
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб
Врачи из Московской области обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб, который располагался в крупном сосуде шеи - это невероятный случай, так как в юном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:36
2022-06-27T10:36
2022-06-27T10:36
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
видное
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб, который располагался в крупном сосуде шеи - это невероятный случай, так как в юном возрасте тромбы не образуются, рассказали в региональном минздраве."Профосмотр в Подмосковье помог выявить тромб у 15-летнего подростка. Подросток 15 лет проходил профосмотр в Видновской районной клинической больнице. В ходе беседы с неврологом он упомянул про однократную потерю сознания. Специалист, дабы исключить возможные патологии, направил школьника на дополнительное обследование - УЗИ сосудов шеи", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря своевременно проведенной диагностике сейчас юноша находится под пристальным наблюдением специалистов и получает терапию кроворазжижающими препаратами. Это позволило устранить угрозу жизни."В ходе диагностики у пациента был выявлен флотирующий – то есть зафиксированный только с одной стороны и обтекаемый потоком крови - тромб левой яремной вены. Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает. Выявленный подвижный тромб больших размеров располагался в крупном сосуде шеи и свидетельствовал о риске тромбоэмболии легочной артерии - это сложнейшее острое состояние, которое может закончиться летальным исходом", - приводят в сообщении слова врача УЗИ-диагностики детской поликлиники Видновской РКБ Полины Лавровой.Предполагается, что смертельно опасный тромб стал осложнением после заболевания коронавирусом два месяца назад, болезнь подросток перенес в тяжелой форме, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html
https://ria.ru/20211220/tromb-1764507536.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), видное
Подмосковные врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб
В подмосковном Видном врачи обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб в шее
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области обнаружили у 15-летнего подростка большой тромб, который располагался в крупном сосуде шеи - это невероятный случай, так как в юном возрасте тромбы не образуются, рассказали в региональном минздраве.
"Профосмотр в Подмосковье
помог выявить тромб у 15-летнего подростка. Подросток 15 лет проходил профосмотр в Видновской районной клинической больнице. В ходе беседы с неврологом он упомянул про однократную потерю сознания. Специалист, дабы исключить возможные патологии, направил школьника на дополнительное обследование - УЗИ сосудов шеи", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря своевременно проведенной диагностике сейчас юноша находится под пристальным наблюдением специалистов и получает терапию кроворазжижающими препаратами. Это позволило устранить угрозу жизни.
"В ходе диагностики у пациента был выявлен флотирующий – то есть зафиксированный только с одной стороны и обтекаемый потоком крови - тромб левой яремной вены. Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает. Выявленный подвижный тромб больших размеров располагался в крупном сосуде шеи и свидетельствовал о риске тромбоэмболии легочной артерии - это сложнейшее острое состояние, которое может закончиться летальным исходом", - приводят в сообщении слова врача УЗИ-диагностики детской поликлиники Видновской РКБ Полины Лавровой.
Предполагается, что смертельно опасный тромб стал осложнением после заболевания коронавирусом два месяца назад, болезнь подросток перенес в тяжелой форме, уточнили в министерстве.