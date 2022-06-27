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Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США - РИА Новости, 27.06.2022
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Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США
Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США - РИА Новости, 27.06.2022
Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Литва "подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями", приняв решение о запрете... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:05
2022-06-27T20:22
вильнюс
литва
санкции в отношении россии
мария захарова
маркус эдерер
гитанас науседа
калининградская область
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Литва "подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями", приняв решение о запрете транзита в Калининградскую область, и в очередной раз проявила "дебильные русофобские установки".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
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вильнюс
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вильнюс, литва, санкции в отношении россии, мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, калининградская область, россия, евросоюз
20:05 27.06.2022 (обновлено: 20:22 27.06.2022)
 
Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США

Медведев: в ситуации с запретом транзита в Калининград Литва расшаркалась перед США

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Литва "подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями", приняв решение о запрете транзита в Калининградскую область, и в очередной раз проявила "дебильные русофобские установки".
"На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки. Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 17:09
Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, заявил Ушаков
 
ВильнюсЛитваСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваМаркус ЭдерерГитанас НауседаКалининградская областьРоссияЕвросоюз
 
 
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