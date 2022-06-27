https://ria.ru/20220627/tranzit-1798557366.html

Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США

Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США - РИА Новости, 27.06.2022

Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Литва "подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями", приняв решение о запрете... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:05

2022-06-27T20:05

2022-06-27T20:22

вильнюс

литва

санкции в отношении россии

мария захарова

маркус эдерер

гитанас науседа

калининградская область

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Литва "подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями", приняв решение о запрете транзита в Калининградскую область, и в очередной раз проявила "дебильные русофобские установки".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220627/tranzit-1798503407.html

вильнюс

литва

калининградская область

россия

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вильнюс, литва, санкции в отношении россии, мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, калининградская область, россия, евросоюз