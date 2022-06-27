https://ria.ru/20220627/tranzit-1798467488.html

Проблему калининградского транзита признали на уровне Еврокомиссии

Проблему калининградского транзита признали на уровне Еврокомиссии - РИА Новости, 27.06.2022

Проблему калининградского транзита признали на уровне Еврокомиссии

Наличие проблемы калининградского транзита признано на уровне Еврокомиссии, но официальных документов пока нет, идет их рассмотрение, заявили калининградские... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:42

2022-06-27T15:42

2022-06-27T15:50

еврокомиссия

евросоюз

экономика

мария захарова

маркус эдерер

антон алиханов

литва

россия

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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Наличие проблемы калининградского транзита признано на уровне Еврокомиссии, но официальных документов пока нет, идет их рассмотрение, заявили калининградские власти."Судя по скудным обрывкам информации из Литвы, наличие проблемы (с калининградским транзитом – ред.), как минимум, признано на уровне Еврокомиссии. Насколько можно понимать - официальных документов по-прежнему нет - это то, что предложения по учёту "калининградского транзита" при реализации санкционных пакетов ЕС были разработаны ЕК и направлены в Литву для комментариев. Идёт их рассмотрение",- сообщили в правительстве региона.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220627/evrosoyuz-1798381984.html

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

литва

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еврокомиссия, евросоюз, экономика, мария захарова, маркус эдерер, антон алиханов, литва, россия, калининградская область, санкции в отношении россии