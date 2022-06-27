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Еврокомиссия хочет разрешить транзит в Калининград, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 27.06.2022
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Еврокомиссия хочет разрешить транзит в Калининград, заявил депутат ЕП
Еврокомиссия хочет разрешить транзит в Калининград, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 27.06.2022
Еврокомиссия хочет разрешить транзит в Калининград, заявил депутат ЕП
Власти ЕС готовят документ, который фактически разрешит транзит российских грузов в Калининград через Литву, заявил представитель Вильнюса в Европарламенте... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:56
2022-06-27T13:46
в мире
литва
россия
калининград
евросоюз
калининградская область
европа
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Власти ЕС готовят документ, который фактически разрешит транзит российских грузов в Калининград через Литву, заявил представитель Вильнюса в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.Ауштрявичюс опубликовал текст письма, в котором обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, на своей странице в соцсети Facebook*, где указал, что, "похоже, Россия на данный момент выигрывает"."Мы призываем вас, как руководителей Европейской комиссии и внешнеполитической службы ЕС, проводить политику солидарности и единых санкций против России", — говорится в письме Ауштрявичюса, которое подписали еще несколько евродепутатов.Как отметил литовский парламентарий, на прошлой неделе в институтах ЕС состоялось несколько встреч по теме транзита в Калининград, "в ходе которых Литва заявила о бескомпромиссной позиции в отношении необходимости придерживаться ранее согласованной позиции и не поддаваться давлению России". Ауштрявичюс подчеркнул, что, "к сожалению, представитель одного государства (члена ЕС. — Прим. ред.) все же предложил пересмотреть положение о реализации санкций". По его словам, итогом стал некий документ, "разрешающий перевозку попавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию".Евродепутат утверждает, что, по его данным, публикация документа ожидается на этой неделе. Ауштрявичюс полагает, что Литва должна потребовать, чтобы все изменения в положения о применении антироссийских санкций были направлены на рассмотрение и единогласное утверждение постпредами стран Евросоюза, где оно будет заблокировано Литвой.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, литва, россия, калининград, евросоюз, калининградская область, европа, еврокомиссия, европарламент
12:56 27.06.2022 (обновлено: 13:46 27.06.2022)
 
Еврокомиссия хочет разрешить транзит в Калининград, заявил депутат ЕП

Депутат ЕП Пятрас заявил, что Еврокомиссия хочет разрешить транзит в Калининград

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Власти ЕС готовят документ, который фактически разрешит транзит российских грузов в Калининград через Литву, заявил представитель Вильнюса в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.
Ауштрявичюс опубликовал текст письма, в котором обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, на своей странице в соцсети Facebook*, где указал, что, "похоже, Россия на данный момент выигрывает".
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"Мы призываем вас, как руководителей Европейской комиссии и внешнеполитической службы ЕС, проводить политику солидарности и единых санкций против России", — говорится в письме Ауштрявичюса, которое подписали еще несколько евродепутатов.
Как отметил литовский парламентарий, на прошлой неделе в институтах ЕС состоялось несколько встреч по теме транзита в Калининград, "в ходе которых Литва заявила о бескомпромиссной позиции в отношении необходимости придерживаться ранее согласованной позиции и не поддаваться давлению России". Ауштрявичюс подчеркнул, что, "к сожалению, представитель одного государства (члена ЕС. — Прим. ред.) все же предложил пересмотреть положение о реализации санкций". По его словам, итогом стал некий документ, "разрешающий перевозку попавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию".
Евродепутат утверждает, что, по его данным, публикация документа ожидается на этой неделе. Ауштрявичюс полагает, что Литва должна потребовать, чтобы все изменения в положения о применении антироссийских санкций были направлены на рассмотрение и единогласное утверждение постпредами стран Евросоюза, где оно будет заблокировано Литвой.
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ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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