https://ria.ru/20220627/tranzit-1798389739.html

Литва определила положения при обсуждении с ЕК транзита в Калининград

Литва определила положения при обсуждении с ЕК транзита в Калининград - РИА Новости, 27.06.2022

Литва определила положения при обсуждении с ЕК транзита в Калининград

Власти Литвы намерены настаивать на отсутствии каких-либо исключений из санкций для российских товаров, перевозимых через территорию страны, в Калининградскую... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:37

2022-06-27T12:37

2022-06-27T13:46

литва

калининград

россия

евросоюз

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санкции в отношении россии

санкции

в мире

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Литвы намерены настаивать на отсутствии каких-либо исключений из санкций для российских товаров, перевозимых через территорию страны, в Калининградскую область, сообщил портал портал LRT со ссылкой на заявление старшего советника президента республики Кестутиса Будриса.По данным издания, литовский лидер Гитанас Науседа провел совещание с премьером Ингридой Шимоните, спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен и представителями других госучреждений, где обсуждалось "возросшее напряжение" вокруг транзита в Калининград."Литва последовательно добивается, добивалась и будет добиваться введения санкций против России, последовательно будет их осуществлять, консультируясь с ЕК, если возникают вопросы о способах и формах осуществления... Сегодня единогласно договорились об основных принципах и фундаментальных положениях, которых Литва должна придерживаться, чтобы уточнить определенные моменты", — сказал Будрис.Он добавил, что "определенное разъяснение" будет действовать для всех членов ЕС, поскольку, "не только через Литву осуществляется транзит в Калининградскую область". "Никаких исключений создано не будет, потому что и сейчас нет никаких исключений, связанных конкретно только с Литвой, а Литва в свою очередь и далее будет осуществлять свои суверенные права и национальные интересы", — отметил Будрис.По его словам, Вильнюс продолжает настаивать, что не блокирует Калининград, а только соблюдает введенные ЕС ограничения. "На сегодняшний день транзит пассажиров и товаров в Калининград и из него через территорию Литвы осуществляется. Литва придерживается своих обязательств, но также и осуществляет свои суверенные права — мы осуществляем контроль за товарами и пассажирами. И по поводу несанкционированных товаров нам никто никаких упреков не высказывал", — сказал Будрис.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220627/litva-1798375536.html

https://ria.ru/20220626/alikhanov-1798269519.html

https://ria.ru/20220626/kaliningrad-1798269231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, калининград, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, калининградская область